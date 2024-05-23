Изменены границы Мангистауской области

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Документ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

«Изменить границы Мангистауской области путем включения в территорию Мангистауской области земель между исходными линиями для отсчета ширины территориальных вод (моря) РК на Каспийском море и внешним пределом территориальных вод (моря) РК шириной двенадцать морских миль общей площадью 1 638 837,5075 гектара, согласно приложению к настоящему постановлению», – говорится в тексте постановления.

Границы Мангистауской области обозначены следующим образом: северная граница Мангистауской области проходит по действующим границам территорий административного подчинения Атырауской области; северо-восточная граница проходит по действующим границам территорий административного подчинения Актюбинской области; южная граница проходит по казахстанско-туркменской государственной границе; юго-восточная граница проходит по казахстанско-узбекской государственной границе; западная граница проходит по внешнему пределу территориальных вод (моря) РК на Каспийском море.