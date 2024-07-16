Почему эксперты бьют тревогу по вопросу изъятия пенсионных накоплений

Экономика, Банки и финансы
143
Гульмира Кунапия
корреспондент

По их мнению, объем изъятий превысил и продолжает превышать объем пенсионных выплат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Экономисты, стоящие у истоков формирования накопительной пенсионной системы, убеждены, что изымать пенсионные накопления можно только в том случае, если гражданин обеспечил себя пожизненной пенсией с размерами выплат не менее определенного социального стандарта, передает Kazpravda.kz  со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ

В состав экспертов вошли известные экономисты: Григорий Марченко, Ораз Жандосов, Болат Жамишев, Кадыржан Дамитов, Анвар Сайденов, Елена Бахмутова, Гульфайрус Шайкакова.

Эксперты предложили ряд системных мер по таким направлениям, как адекватность госпенсии и стабильность расходов бюджета на пенсионные выплаты, адекватность пенсионных накоплений и пожизненность выплат из накопительной пенсионной системы, расширение охвата, стимулирование полноты и регулярности уплаты пенсионных взносов, повышение эффективности инвестиционного управления пенсионными активами.

В отношении вопроса использования части пенсионных накоплений на жилье и лечение, эксперты считают, что изъятия не должны носить постоянный характер и приводить к тому, что не решается основная задача – формирование накоплений для пенсионного обеспечения в старости.

По их словам, в настоящее время объем изъятий превысил и продолжает превышать объем пенсионных выплат. По мнению финансистов, реализовать такое право может тот, кто обеспечил себя адекватной пожизненной пенсией с размерами выплат не менее определенного социального стандарта, поэтапно повышаемого до международных стандартов пенсионного обеспечения.

Эксперты подчеркивают, что внесенные предложения направлены на укрепление всех компонентов пенсионного обеспечения, должны учитываться в комплексе.

«В целом многоуровневые системы признаны в мире наиболее устойчивыми и справедливыми, поэтому принципиально неправильно противопоставлять государственную пенсию накопительной пенсии и наоборот, поскольку эти компоненты не противоречат, а дополняют друг друга. Многокомпонентные пенсии в совокупности обеспечивают стабильность и адекватность пенсионного обеспечения граждан», – заключили авторы предложений. 

#эксперты #предложения #ЕНПФ

Популярное

Все
Ермек Маржикпаев: Будет нелегко, но мы настроены на результат
В Уральске запустят линию по выпуску эмалированного провода
Наша сборная завоевала четыре «бронзы» на IBO 2024
Минцифры  без «белых пятен»
Под вечер начинается смрад
Путь к «умному» сельскому хозяйству лежит через центр
В Караганде началась очистка реки Большая Букпа
Проблемы с сим-картой и «кредитные помогайки»
В супермаркетах Астаны откажутся от полиэтиленовых пакетов
Разгорелся спор по вопросу начисления субсидий фермерам-животноводам
Не мусорка, а настоящая птица Феникс
Что делать, если крыша в многоэтажном доме протекает
Памятник фронтовику из Павлодара установили в Беларуси
Главное, ребята, сердцем не стареть
Казахская песня покорила Италию
Пять «единорогов» хотят создать в Казахстане до 2029 года
Казахстан и стороны Стати урегулировали многолетний спор о нефтегазовых активах
Президент произвел ряд назначений
Наградили за спасение тонущего ребенка
Как банки через базовую ставку регулируют экономику
В Таразе продолжают обновлять общественный транспорт
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Казахстан занимает шестое место по количеству туристов, приезжающих в Грузию
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
13 июля стартует прием заявлений для участия в конкурсе образовательных грантов
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Эпос Султана Раева
Не сыпьте соль на сердце
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Жалобы астанчан на работу «скорой» обсудили в акимате
Минюст запустил пилотный проект по борьбе с мошенничеством
Поступившие от компаний деньги не по назначению потратили в Актобе
Привокзальную часть города благоустроят в Астане
«Шустрые иголочки» вышивают крестиком и снимают стресс
Микс традиций и инноваций
Сенат Казахстана инициировал закон о противодействии семейно-бытовому насилию в рамках МПА СНГ
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
Строительные рынки переезжают за город
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Три человека погибли в воинской части в Арысе
XVII заседание Молодежного совета ШОС прошло в Астане
Члены самой богатой семьи Великобритании осуждены за эксплуатацию прислуги
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска

Читайте также

Бектенов: Внедрение ИИ повысит производительность в сектора…
Токаев принял главу Нацбанка
Олжас Бектенов: Важно не допустить дефицита газа
Четыре газоперерабатывающих завода будут введены в Казахста…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]