Почему эксперты бьют тревогу по вопросу изъятия пенсионных накоплений

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Экономисты, стоящие у истоков формирования накопительной пенсионной системы, убеждены, что изымать пенсионные накопления можно только в том случае, если гражданин обеспечил себя пожизненной пенсией с размерами выплат не менее определенного социального стандарта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ

В состав экспертов вошли известные экономисты: Григорий Марченко, Ораз Жандосов, Болат Жамишев, Кадыржан Дамитов, Анвар Сайденов, Елена Бахмутова, Гульфайрус Шайкакова.

Эксперты предложили ряд системных мер по таким направлениям, как адекватность госпенсии и стабильность расходов бюджета на пенсионные выплаты, адекватность пенсионных накоплений и пожизненность выплат из накопительной пенсионной системы, расширение охвата, стимулирование полноты и регулярности уплаты пенсионных взносов, повышение эффективности инвестиционного управления пенсионными активами.

В отношении вопроса использования части пенсионных накоплений на жилье и лечение, эксперты считают, что изъятия не должны носить постоянный характер и приводить к тому, что не решается основная задача – формирование накоплений для пенсионного обеспечения в старости.

По их словам, в настоящее время объем изъятий превысил и продолжает превышать объем пенсионных выплат. По мнению финансистов, реализовать такое право может тот, кто обеспечил себя адекватной пожизненной пенсией с размерами выплат не менее определенного социального стандарта, поэтапно повышаемого до международных стандартов пенсионного обеспечения.

Эксперты подчеркивают, что внесенные предложения направлены на укрепление всех компонентов пенсионного обеспечения, должны учитываться в комплексе.