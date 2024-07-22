Изменится ли стоимость проездных билетов в Астане

С 1 августа тариф на проезд в общественном транспорте столицы вырастет до 110 тенге
В связи с повышением проезда в общественном транспорте Астаны в августе цена на проездные длительного пользования – месячный, трехмесячный, а также суточные не меняется. Об этом сообщили в столичном акимате, передает Kazpravda.kz
Месячные проездные:
«Город» – 7 500 тенге;
«Город + пригород» – 9 500 тенге;
«Трехмесячный проездной. Город» – 20 000 тенге (только для физ. лиц).
Суточные проездные:
1 сутки – 500 тенге;
3 суток – 1 500 тенге;
5 суток – 2 000 тенге;
15 суток – 4 000 тенге.
Важно отметить, что суточные проездные активируются с момента первой валидации.
Поездки с пересадками:
«15 поездок с пересадками» – 2 000 тенге (1 пересадка в течение 60 минут);
«30 поездок с пересадками» – 4 000 тенге (1 пересадка в течение 60 минут.
В случае изменения цен на проездные жителей оповестят об этом заранее, добавили в городском акимате.