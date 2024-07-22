Изменится ли стоимость проездных билетов в Астане

С 1 августа тариф на проезд в общественном транспорте столицы вырастет до 110 тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи с повышением проезда в общественном транспорте Астаны в августе цена на проездные длительного пользования – месячный, трехмесячный, а также суточные не меняется. Об этом сообщили в столичном акимате, передает Kazpravda.kz

Месячные проездные:

«Город» – 7 500 тенге;

«Город + пригород» – 9 500 тенге;

«Трехмесячный проездной. Город» – 20 000 тенге (только для физ. лиц).

Суточные проездные:

1 сутки – 500 тенге;

3 суток – 1 500 тенге;

5 суток – 2 000 тенге;

15 суток – 4 000 тенге.

Важно отметить, что суточные проездные активируются с момента первой валидации.

Поездки с пересадками:

«15 поездок с пересадками» – 2 000 тенге (1 пересадка в течение 60 минут);

«30 поездок с пересадками» – 4 000 тенге (1 пересадка в течение 60 минут.

В случае изменения цен на проездные жителей оповестят об этом заранее, добавили в городском акимате.