Изнасилование мальчика в школе Алматы – комментарий комитета по охране прав детей

Председатель комитета по охране прав детей на связи с матерью пострадавшего ребенка, а также с руководством международной школы

Фото: Kazpravda.kz

В комитете по охране прав детей дали официальный комментарий по ситуации в международной школе Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По данным ведомства, уже возбуждено уголовное дело. Ситуация находится на контроле комитета и правоохранительных органов.

"Председатель комитета по охране прав детей на связи с матерью пострадавшего ребенка, а также с руководством международной школы. Семье предложена помощь. Комитет обращается с просьбой к представителям СМИ отнестись с максимальной ответственностью к информации, которую вы публикуете. Нам важно сохранить конфиденциальность данных ребенка и не распространять их в обществе. Только так мы сможем обеспечить ребенку и его семье защиту и спокойствие в этой трудной ситуации", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что заявление об изнасиловании первоклассника в элитной школе проверяет полиция Алматы.

Мать мальчика записала видеообращение, где заявила о надругательстве над сыном в международной школе.