– В городе функционируют четыре теплосети, – сообщил на брифинге глава Сатпаева Мурат Бурибаев. – Я пришел на место акима год назад, тогда уже была готова проектно-сметная документация на ремонт 1-й и 2-й магистрали. Стоимость работ составила девять миллиардов тенге, которые выделили из республиканского бюджета. В текущем году закончена часть работ на один миллиард тенге. Это переходящий проект, так что остаток средств будет освоен в году следующем.

Интересная ситуация, по словам акима города, сложилась, когда речь зашла о модернизации двух оставшихся тепловых магистралей – 3-й и 4-й. Чтобы получить обоснование для дальнейших работ, потребовалось заказать ПСД. Проект бесплатно обязались подготовить в компании «Казахмыс».

Однако уже на начальном этапе, когда независимая сертифицированная компания провела техническое обследование подземных и воздушных тепломагистралей, оказалось, что износ труб 3-й и 4-й магистралей сос­тавляет всего 19%, а не свыше 70%, как предполагалось.

Действующие тепловые сети функционируют уже более полувека, и на такой результат никто не рассчитывал. Как пояс­нили специалисты, 3-я и 4-я магистрали были «тонким» мес­том в системе городского теп­лоснабжения. За последние два десятилетия случалось немало аварийных ситуаций, и метр за метром тепловики умудрились обновить теплосети до низких показателей изношенности.

– Да, это не самые современные трубы – изолированные, с утеплителем, однако 19 процентов для нас – это серьезный показатель и экономия бюджетных средств, – подчеркнул глава города.

Предстоит еще немало важных работ в сфере ЖКХ на разных участках, так что модернизацию 3-й и 4-й магистралей можно отложить еще на несколько лет, а средства потратить на более актуальные проекты.