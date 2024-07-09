Известная пианистка возглавила Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы

На руководящую должность в творческом ВУЗе назначена Гаухар Тасбергенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Известная казахстанская пианистка, концертмейстер, арт-менеджер, лауреат международных конкурсов окончила школу имени К.Байсеитовой; доктор PhD in Art-management.

В разные годы Гаухар Тасбергенова являлась участницей международных проектов «Париж-Астана: от Дебюсси до Жубановой» при участии посольства Франции в Казахстане, главным пианистом-концертмейстером при постановке оперных спектаклей: А.Жубанов, Л.Хамиди «Абай» (режиссер-постановщик Джанкарло дель Монако), Е.Брусиловский «Қыз Жібек» (режиссер-постановщик Михаил Панджавидзе), разработчиком и реализатором многочисленных проектов в сфере культуры.

Также Гаухар Тасбергенова является членом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК.