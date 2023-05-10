Известный казахстанский музыкант появилась на экране Таймс-сквера в Нью-Йорке

Релиз альбома известной казахстанской скрипачки Айман Мусахаджаевой транслируется на Таймс-сквере в Нью-Йорке (США), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Казахского национального университета искусств.

Скриншот с видео instagram.com/kaznuikz/

В самом cердце Нью-Йорка – на экране главной площади Таймс-сквер – началась реклама релиза альбома двух выдающихся музыкантов современности – скрипачки Народной артистки Казахстана, «Артиста за мир» ЮНЕСКО ректора КазНУИ Айман Мусахаджаевой и известного американского композитора и пианиста Лоуэлла Либермана, поделились в вузе.

19 мая 2023 года этот грандиозный альбом появится на стриминговых сервисах.