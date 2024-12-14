Известный российский хореограф провел мастер-класс для юных артистов балета Казахстана

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Вадим Рзаев обладает обширным опытом в классическом и современном танце. Он исполнял сольные партии в спектаклях на ведущих театральных площадках мира и сотрудничал с известными зарубежными хореографами.

Мастер-класс, в котором приняли участие студенты бакалавриата образовательных программ «Педагогика хореографического искусства» и «Балетмейстерское искусство», стал ценным опытом для будущих специалистов. Вадим Рзаев поделился с ними профессиональными методиками, особенностями работы над техникой классического танца, а также опытом, накопленным за годы творческой деятельности.

Это событие является частью образовательной и культурной программы Академии, направленной на совершенствование профессиональных навыков студентов и углубление их знаний о мировых тенденциях в хореографическом искусстве.