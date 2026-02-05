Известный юрист поддержал предложение напрямую закрепить в Конституции право на возмещение вреда

Конституционная реформа
114
Айман Аманжолова
корреспондент

На VIII заседании Конституционной комиссии председатель Союза юристов Казахстана Серик Акылбай предложил закрепить публично-правовую ответственность государства на уровне Основного закона, передает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Спикер уделил особое внимание вопросу бездействия государственных органов и должностных лиц. Именно бездействие, по его словам, чаще всего приводит к нарушениям прав граждан. Речь идет о затягивании сроков рассмотрения обращений, непринятии обязательных решений, уклонении от исполнения судебных актов, формальном подходе к служебным обязанностям. В результате человек оказывается в состоянии правовой неопределенности: его права формально признаются, но на практике не реализуются.

«И при бездействии, и при совершении незаконных действий нарушается установленный законом порядок осуществления властных полномочий, что причиняет ущерб интересам частного лица. С учетом этих рисков государство должно постоянно обновлять процедуры взаимодействия и повышать эффективность процессуального законодательства, чтобы максимально защитить граждан от угрозы незаконных действий и решений», – отметил Серик Акылбай.

Он напомнил, что принятие и введение в действие в 2021 году Административного процедурно-процессуального кодекса стало важным этапом изменения правового сознания государственного аппарата. Кодекс закрепил переход от принципа «гражданин обязан все доказывать сам» к иной модели, при которой в случае сомнений в законности решений государственных органов обязанность доказывания возлагается именно на государственный орган.

«Сферы уголовного преследования, административного принуждения, лицензирования, земельных и налоговых отношений являются особенно чувствительными, поскольку допущенные здесь ошибки или злоупотребление полномочиями могут повлечь серьезные и долгосрочные последствия. Поэтому вопрос закрепления публично-правовой ответственности государства на конституционном уровне имеет принципиальное значение. Это дополнит традиционный институт гражданско-правовой ответственности и станет эффективным инструментом восстановления нарушенного баланса между личностью и публичной властью», – подчеркнул член комиссии.

В таких условиях возмещение вреда выполняет сразу несколько функций – компенсационную, превентивную и правовоспитательную. Практика правоприменения показывает, что при отсутствии четко урегулированного и конституционно гарантированного механизма возмещения вреда граждане сталкиваются с трудностями доказывания, формальным отношением государственных органов и затягиванием судебных процессов.

Это снижает эффективность защиты прав и подрывает сам принцип ответственности публичной власти. Именно поэтому во многих правовых системах право на возмещение вреда закрепляется на конституционном уровне. В Казахстане данное направление развивается через гражданское законодательство, административное судопроизводство и судебную практику.

«Конституционный суд последовательно подчеркивает важность реальности и эффективности защиты нарушенных прав. Закрепление права на возмещение вреда непосредственно в Конституции стало бы важным ориентиром и для законодателя, и для судов. А для общества это означало бы укрепление доверия к государству и восприятие его не только как органа управления, но и как института, несущего ответственность за последствия своих решений», – заявил Серик Акылбай.

Он также отметил, что конструктивные предложения, поступившие от граждан, не остались без внимания, что является наглядным примером открытого и содержательного диалога между обществом и государством.

«В этой связи я поддерживаю ранее высказанное предложение вынести проект на всенародный референдум», – заключил председатель Союза юристов Казахстана.

#Казахстан #реформа #конституция

Популярное

Все
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Самая большая ценность
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Реализация поручений Президента: новая генерация и инвестиции меняют энергосистему Казахстана
Ерлан Утегенов назначен заместителем Генпрокурора РК
Подписан меморандум о создании нового производства
В АФМ сделали заявление по делу блогеров Жанабыловых
Председатель ФПРК: «Новая Конституция – закон, в котором ценность человека выше системы»
Две медали завоевал Казахстан на чемпионате Азии по пулевой стрельбе
Депутаты поддержали проект новой Конституции
В Нацархиве открыли личный фонд Шерхана Муртазы
Семеро армейцев выступят за Казахстан на Зимней Олимпиаде в Италии
Казахстанцы завоевали три медали на турнире по таеквондо в ОАЭ
Признание мудрого руководства
Отменены фиктивные решения акимов
Общие духовные ценности объединяют народы
Приоритеты двусторонней повестки
Снова видеть!
Не временная кампания, а современная идеология
На этапе кардинальных преобразований
Будет построена объездная дорога
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Притяжение Земли
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Буханка хлеба по 70 тенге
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Установлены лимиты орошения
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Болельщиков станет больше
Кейс Карачаганака или как выстраивать отношения с инвесторами по-новому
YouTube начал удалять низкокачественный ИИ контент
Аплодисменты, аплодисменты…
Курьеров обманывали в Уральске
«Я бы расплакалась от такого внимания»: учитель из Алматы – о поздравлении Президента
Искусство, которое лечит
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер

Читайте также

Казахстанцев защитят от незаконных действий госорганов на у…
В новой Конституции терминология приведена в единый стандар…
В новой Конституции предложили закрепить тенге как национал…
В Конгрессе молодежи Казахстана обсудили новый проект Конст…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]