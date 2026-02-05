Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Спикер уделил особое внимание вопросу бездействия государственных органов и должностных лиц. Именно бездействие, по его словам, чаще всего приводит к нарушениям прав граждан. Речь идет о затягивании сроков рассмотрения обращений, непринятии обязательных решений, уклонении от исполнения судебных актов, формальном подходе к служебным обязанностям. В результате человек оказывается в состоянии правовой неопределенности: его права формально признаются, но на практике не реализуются.

«И при бездействии, и при совершении незаконных действий нарушается установленный законом порядок осуществления властных полномочий, что причиняет ущерб интересам частного лица. С учетом этих рисков государство должно постоянно обновлять процедуры взаимодействия и повышать эффективность процессуального законодательства, чтобы максимально защитить граждан от угрозы незаконных действий и решений», – отметил Серик Акылбай.

Он напомнил, что принятие и введение в действие в 2021 году Административного процедурно-процессуального кодекса стало важным этапом изменения правового сознания государственного аппарата. Кодекс закрепил переход от принципа «гражданин обязан все доказывать сам» к иной модели, при которой в случае сомнений в законности решений государственных органов обязанность доказывания возлагается именно на государственный орган.

«Сферы уголовного преследования, административного принуждения, лицензирования, земельных и налоговых отношений являются особенно чувствительными, поскольку допущенные здесь ошибки или злоупотребление полномочиями могут повлечь серьезные и долгосрочные последствия. Поэтому вопрос закрепления публично-правовой ответственности государства на конституционном уровне имеет принципиальное значение. Это дополнит традиционный институт гражданско-правовой ответственности и станет эффективным инструментом восстановления нарушенного баланса между личностью и публичной властью», – подчеркнул член комиссии.

В таких условиях возмещение вреда выполняет сразу несколько функций – компенсационную, превентивную и правовоспитательную. Практика правоприменения показывает, что при отсутствии четко урегулированного и конституционно гарантированного механизма возмещения вреда граждане сталкиваются с трудностями доказывания, формальным отношением государственных органов и затягиванием судебных процессов.

Это снижает эффективность защиты прав и подрывает сам принцип ответственности публичной власти. Именно поэтому во многих правовых системах право на возмещение вреда закрепляется на конституционном уровне. В Казахстане данное направление развивается через гражданское законодательство, административное судопроизводство и судебную практику.

«Конституционный суд последовательно подчеркивает важность реальности и эффективности защиты нарушенных прав. Закрепление права на возмещение вреда непосредственно в Конституции стало бы важным ориентиром и для законодателя, и для судов. А для общества это означало бы укрепление доверия к государству и восприятие его не только как органа управления, но и как института, несущего ответственность за последствия своих решений», – заявил Серик Акылбай.

Он также отметил, что конструктивные предложения, поступившие от граждан, не остались без внимания, что является наглядным примером открытого и содержательного диалога между обществом и государством.