К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга

Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Книга «Батыр. Жазушы. Қайраткер» была представлена общественности в биб­лиотеке Кызылординского университета им. Коркыта-ата. Открывая мероприятие, проректор университета по научной работе и международным связям Майнура Бурибаева отметила, что имена выдающихся людей никогда не забываются.

Фото Нуржана Еркинулы

– Жалел Кизатов был патриотом, настоящим героем, его жизненный путь всегда будет служить образцом для подрастающего поколения. Уроженец Северо-Казахстанской области в 1944 году за проявленное мужество в битве за Днепр был удос­тоен звания Героя Советского Союза, – рассказала она. – После войны вернулся домой, был на партийной и хозяйственной работе. В 1968 году переехал в Кызылординскую область, работал начальником областного управления хлебопродуктов, председателем правления областного природоохранного общества. Жалел Кизатов внес значительный вклад в развитие сельского хозяйства и обрабатывающей промышленнос­ти области. За военные и трудовые подвиги награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской революции, Отечественной войны I и II степени, тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», одиннадцатью медалями и другими наградами.

На презентации книги глава областного управления общественного развития Руслан Каюпов зачитал письмо с поздравлением акима области Нурлыбека Налибаева. Как проинформировал составитель сборника «Батыр. Жазушы. Қайраткер», главный редактор университета Кали Омаров, книга издана по поручению и при поддержке главы региона. В подготовке издания приняли участие Нацио­нальная академическая библиотека, Кызылординская областная универсальная научная библио­тека им. Абдильды Тажибаева, Северо-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им. Сабита Муканова, сотрудники областного архива, научная библио­тека Университета им. Коркыта-ата и глава совета ветеранов вуза Бакыт Калиев.

О ярких страницах жизни Жалела Кизатова рассказали глава отдела культуры и развития языков города Кызылорды Айдын Кайруллаев, председатель областного совета ветеранов Серик Дуйсенбаев, общественные деятели, писатели, ветераны афганской войны, ученые университета, учителя и ученики городской школы № 23 им. Жалела Кизатова и потомки героя.

В частности, было отмечено, что Жалел Кизатов, будучи депутатом Верховного Совета республики, всегда поднимал проблему высыхания Аральского моря и участвовал в защите прав ветеранов Афганистана и Чернобыля. Он делал все возможное, чтобы повысить качество жизни своих земляков, доводил до руководства страны последствия ухудшения экологии Приаралья, говорил о трудностях ветеранов Великой Отечественной войны, многодетных семей, детей-инвалидов, больных онкозаболеваниями.

О жизни и трудовом пути героя в своих выступлениях говорили ученые Алдажар Абилов, Улжан Жанбершиева, Айман Айтбаева, Серикбай Кошкаров, Сатбай Тас­танбек... В завершение мероприятия внучка Героя Советского Союза Жалела Кизатова кандидат филологических наук Гульнар Жалелова была награждена медалью «Лучший выпускник» Кызылординского университета им. Коркыта-ата.

