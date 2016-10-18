Свежий выпуск
​К миру – через спорт
Михаил ТЁ, Тараз

В региональном турнире, организованном областной прокуратурой совместно с местными органами власти и состоявшемся на игровой площадке спорткомплекса «Айбек-Арена», померились силами 19 команд. В их составе – представители сельской молодежи, студенты вузов, военнослужащие, активисты молодежного крыла «Жас Отан» областного филиала партии «Нур Отан», бойцы студенческих строительных и молодежных трудовых отрядов, работники государственных органов, профсоюзов и СМИ, члены неправительственных организаций и движения КВН.

Как выяснилось, многие из участников соревнований регулярно занимаются спортом, для многих из них мини-футбол стал неотъемлемой частью жизни. Именно поэтому ребята показали яркую и зрелищную игру.

Баталии шли на протяжении всего дня. С самого начала в ­числе фаворитов оказались представители Байзакского района, продемонстрировавшие результативные атаки и превосходную оборону. Именно они возглавили турнирную таблицу. Ступенью ниже на пьедестале почета оказалась сборная Жамбылского района, дип­лома третьей степени удостоены военнослужащие регионального командования «Юг». По номинациям были определены и лучшие игроки соревнований, которых отметили специальными подарками и дипломами. 

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