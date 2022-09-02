К пожизненному заключению приговорили убийцу 5-летней девочки в Нур-Султане

Пожизненное лишение свободы назначили убийце ребенка в Нур-Султане, сообщает Kazpravda.kz.

По информации столичного суда, Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Нур-Султана с участием присяжных заседателей был вынесен обвинительный приговор в отношении К. по факту убийства малолетней Д. (ст.99 ч.3 УК).

"В суде установлено, что гр.K., распивая алкогольные напитки, нанес многочисленные удары 5-летней дочери сожительницы, от которых ребенок не приходя в сознание, скончался. Коллегия присяжных заседателей в полном составе проголосовала за наказание в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении суда.

В апелляционной жалобе осужденный просил отменить приговор, ссылаясь на невиновность, отметили в суде.

Постановлением судебной коллегии от 1 сентября 2022 года приговор оставлен без изменения, так как оснований для его отмены не установлено, добавили в пресс-службе.

