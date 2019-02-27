К реальным делам

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Досжан Айту

В начале заседания Аскар Мамин представил своих заместителей и новых членов Кабмина – министров образования и науки, нацио­нальной экономики, индустрии и инфраструктурного развития, сельского хозяйства, впервые вошедших в состав Правительства.

Также были официально представлены руководители новых министерств, образованных Указом Президента РК в рамках мер по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления: информации и общественного развития – Даурен Абаев, а также цифрового развития, оборонной и аэрокосмичес­кой промышленности – Аскар Жумагалиев.

Министры: образования и науки – Куляш Шамшидинова, индустрии и инфраструктурного развития – Роман Скляр, сельского хозяйства – Сапархан Омаров, а также национальной экономики – Руслан Даленов – принесли традиционную присягу с клятвенным заверением посвятить свои силы и знания делу экономического и духовного развития государства и общества, соблюдать Конституцию и законы Республики Казахстан, верно служить народу, укреп­лять государственность и авторитет страны на мировой арене.

Подчеркивая роль нового Правительства в реализации задач, пос­тавленных Главой государства, Аскар Мамин отметил, что новый сос­тав Кабмина должен оправдать высокое доверие Президента, стать структурой реальных дел, добивающейся конкретных результатов.

– Президент Казахстана поставил перед нами первоочередные задачи, направленные на повышение уровня и качества жизни населения, дальнейшую диверсификацию экономики, создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса. В результате плодотворной работы по этим направлениям в конечном счете мы должны дос­тичь значительного улучшения качества жизни казахстанцев, – сказал Премьер.

Он также сообщил, что на предстоящем съезде партии «Нұр Отан» с участием Главы государства будут определены новые меры по усилению социальной поддержки и росту благосостоя­ния казахстанцев. С учетом решений, принятых на этом форуме, будут выстраиваться алгоритмы дальнейшей работы Правительства.

В завершение заседания Аскар Мамин поздравил членов Кабмина и пожелал им больших успехов в предстоящей деятельности.

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