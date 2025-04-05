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Выставка в составе специального культурно-просветительского каравана «Еңбекпен ер атанған» объехала все районы области Жетысу.

– Ильяс Жансугуров был одним из тех поэтов, кто сумел ярко раскрыть образ человека труда в своих произведениях, – рассказывает сотрудник музея Багдаулет Шакер. – Героями его стихов были труженики полей, рабочие фабрик и заводов, словом, те, кто занимался непростым, но необходимым созидательным трудом. Мы рады стать частью такого культурно-просветительского проекта. Нашим землякам мы представим раритетные экспонаты из фондов музея.

Книги и рукописи, личные вещи поэта вызвали большой интерес всех посетителей экспозиции. Cельчане задавали вопросы сот­рудникам музея, узнавали много подробностей из жизни поэта, писателя и драматурга.

– Оказывается, он рано потерял мать, и его воспитанием занимался отец, – делится услышанным жительница Коксуского района Алия Паримбетова. – Жансугур Берсугуров был мас­теровым человеком – кузнецом, он с детства приучал сына к нелегкому сельскому труду. Жансугур был человеком суровым, но он видел, что его сын талант­лив, любит айтысы, хочет учиться грамоте. Ильясу удалось выучиться в единственной на то время светской школе в Семиречье – знаменитой «Мамании», открытой меценатом Есенкулом Мамановым. С этой школы и начался путь Ильяса Жансугурова в литературу, творчество и, думаю, общественную жизнь. К сожалению, мир рано потерял этого выдающегося человека, но его творческое наследие осталось, его необходимо изучать и популяризировать.

С этим полностью согласна и директор литературного музея Нургуль Жауынбаева:

– Передвижная выставка как раз и преследует такие цели: о творчестве и общественной деятельности наших прославленных земляков должны знать не только в самых отдаленных уголках Семиречья, но и во всех регионах нашей страны. Поэтому мы побывали с выставкой и в других областях республики. И везде нас встречают и ждут. Люди интересуются историей своей страны, и это здорово. Без знания прошлого, как известно, нельзя построить достойное будущее.