23 сентября в 19:00 в Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева состоится концерт, посвящённый 185-летию Петра Ильича Чайковского, сообщает Kazpravda.kz
Впервые на сцене театра прозвучит легендарный Первый концерт для фортепиано с оркестром. Сольную партию исполнит заслуженный деятель искусств РК, профессор Нурлан Измаилов, чье виртуозное мастерство и глубокое понимание этого монументального произведения обещают незабываемое погружение в мир одного из самых исполняемых мировых композиторов.
Этот шедевр, воплощающий страсть, лиризм и мощь, покорил сердца слушателей по всему миру. Его мелодии, полные лирики и драматизма, способны вызвать глубочайшие эмоции.
Программа концерта не ограничится творчеством русского классика. В этот вечер прозвучат также произведения выдающихся композиторов: Еркегали Рахмадиева, Арно Бабаджаняна и Арама Хачатуряна.
Столичная публика сможет насладиться разнообразием музыкальных стилей и эпох, оценив богатство и многогранность программы.
Особую яркость вечеру придаст выступление лауреата международных конкурсов Даны Дженсикпаевой. За дирижерским пультом – маэстро Ерлан Бейсембаев, «Мәдениет саласының үздігі».