Фото: пресс-служба театра

Впервые на сцене театра прозвучит легендарный Первый концерт для фортепиано с оркестром. Сольную партию исполнит заслуженный деятель искусств РК, профессор Нурлан Измаилов, чье виртуозное мастерство и глубокое понимание этого монументального произведения обещают незабываемое погружение в мир одного из самых исполняемых мировых композиторов.

Этот шедевр, воплощающий страсть, лиризм и мощь, покорил сердца слушателей по всему миру. Его мелодии, полные лирики и драматизма, способны вызвать глубочайшие эмоции.

Программа концерта не ограничится творчеством русского классика. В этот вечер прозвучат также произведения выдающихся композиторов: Еркегали Рахмадиева, Арно Бабаджаняна и Арама Хачатуряна.

Столичная публика сможет насладиться разнообразием музыкальных стилей и эпох, оценив богатство и многогранность программы.

Особую яркость вечеру придаст выступление лауреата международных конкурсов Даны Дженсикпаевой. За дирижерским пультом – маэстро Ерлан Бейсембаев, «Мәдениет саласының үздігі».





