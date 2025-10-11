фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Председатель Мажилиса выступил на Форуме по развитию нефтегазового машиностроения, организованном Министерством энергетики совместно с Мажилисом. В мероприятии, проходившем в Актау, приняли участие представители государственных органов, бизнеса, национальной компании «КазМунайГаз», профильных ассоциаций и институтов развития, а также отечественных и зарубежных предприятий нефтегазового машиностроения.

Открывая форум, председатель Мажилиса отметил, что за годы независимости Казахстан стал одной из ведущих стран на мировом нефтяном рынке. Благодаря реализации крупных нефтегазовых проектов с участием ведущих зарубежных компаний были подготовлены тысячи высококвалифицированных инженеров и технических специалистов, освоены самые передовые технологии. Сегодня мы не только добываем, но и активно перерабатываем нефть и газ. В стране работают три нефтеперерабатываю­щих завода и динамично растет нефтехимическая отрасль.

Теперь перед Казахстаном стоит новая стратегическая задача – уйти от сырьевой зависимости, превратив нашу экономику в производителя и экспортера качественных товаров. Особую роль в этом должен сыграть нефтегазовый сектор. Спикер Мажилиса подчеркнул, что данный форум направлен на выработку совместных решений по дос­тижению поставленной цели с участием всех заинтересованных сторон.

– Как я уже сказал выше, перед нами стоит задача превратить Казахстан в индустриального лидера. Этот вопрос на особом контроле Главы государства. Парламент продолжит оказывать всестороннюю законодательную поддержку данному курсу. Если государство выстроит эффективную политику, а предприятия будут стремиться сделать свою продукцию конкурентоспособной в соответствии с международными стандартами, то появятся новые рабочие места, укрепится экономическая независимость Казахстана и повысится благосостояние нашего народа, – сказал Ерлан Кошанов.

Проводимая работа дает свои результаты. По информации Министерства энергетики, в рамках форума планируется заключение соглашений на сумму 440 млн долларов.

Говоря о текущей ситуации в целом, спикер Мажилиса подчеркнул, что по итогам прошлого года общая сумма закупок услуг и товаров недропользователями только в энергетическом секторе превысила 6 трлн тенге. Из них 62% приходится на три крупные компании – «Тенгизшевройл», KPO и NCOC. Наблюдается рост объема доли отечественных производителей, что является результатом совместной работы Парламента и Правительства.

– В этом направлении депутаты Мажилиса и Министерство энергетики уже два года ведут системную работу. За это время с тремя крупнейшими компаниями были заключены контракты на сумму около 900 миллионов долларов. Есть системные результаты – внесены частичные изменения в тендерные процедуры, приоритетным признано заключение долгосрочных контрактов. Но здесь все еще есть большие перспективы, и надо продолжать совместную работу, – отметил председатель Мажилиса.

По его мнению, для дальнейшего расширения производства нефтегазового машиностроения необходимо принять ряд целенаправленных мер. Первое – упростить процедуры закупа для отечественных производителей, заключать больше долго­срочных соглашений и офтейк-контрактов. Второе – стимулировать отечественные предприятия нефтегазового машиностроения производить сложное оборудование. Третье – осуществить переход крупных нефтяных компаний на казахстанские товары и услуги в сфере продовольствия.

Говоря о комплексной поддержке государством нефтегазовой отрасли, спикер Мажилиса рассказал о новых поправках в Кодекс «О недрах и недропользовании». Теперь крупные недропользователи обязаны отдавать приоритет отечественным специалистам. Кроме того, утверждено определение доли внутристрановой стоимости в капитальных проектах, ужесточены требования по минимальному уровню доли отечественного содержания в офтейк-контрактах. Отдельным законом утвержден Единый реестр отечественных производителей, который заработает с начала следующего года.

Ерлан Кошанов также напомнил, что в течение прошедшей сессии Комитетом по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса была проделана большая и сис­темная работа по увеличению доли отечест­венного содержания. Заслушаны отчеты крупных операторов нефтегазовой отрасли, по их итогам были составлены специальные протоколы, определены конкретные индикаторы для роста. Результаты их исполнения будут регулярно заслушиваться депутатами.

На мероприятии также выступили аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, вице-министр энергетики Кудайберген Арымбек, председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов, управляющий директор компании «Норд Каспиан Оперейтинг» Рую Джанкарло, генеральный директор «Карашыганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» Марко Марсили, генеральный директор ТОО «Тенгизшевройл» Уильям Лакоби и другие.

На площадке форума прошла выставка казахстанских производителей. Свою продукцию представили 45 компаний. Это металлоконструкции, трубы, насосы, неф­техимическое, химическое оборудование и многое другое.

В рамках рабочей поездки в регион депутаты также посетили Мангистауский атомный энергетический комбинат и компанию «Каз­Азот». Ранее они ознакомились со строи­тельством нового завода по производству неф­тяного оборудования «Каскор-Машзавод» в Жанаозене, а также осмотрели строи­тельные работы по возведению станции по очистке воды в селе Жетыбай.