Сегодня в АО «Национальный центр исследований и оценки образования «Талдау» имени Ахмет Байтұрсынұлы» прошло семинар-совещание по обсуждению конституционной реформы, передает Kazpravda.kz

Фото: taldau.edu.kz

Коллектив Центра проанализировал ключевые постулаты проекта новой Конституции, уделив особое внимание фундаментальной роли образования в жизни казахстанского общества.

Главной особенностью представленного проекта стало включение ценностей образования непосредственно в преамбулу Основного закона. Руководство Центра подчеркнуло, что это является прямым свидетельством усиления роли образования и признания главным инструментом прогресса нации.

«Конституционное признание ценности качественного образования, начиная с преамбулы, - это мощный сигнал обществу. Для нашего Центра это означает переход к новым стандартам аналитики, где в фокусе находится не просто статистика, а реальные показатели качества образования и развитие каждого обучающегося», - отметили в руководстве АО «НЦИОО «Талдау».

В ходе обсуждения был сделан особый акцент на вопросах развития человеческого капитала – как стратегического направления деятельности государства.

Эксперты Центра отметили, что через призму проекта новой Конституции образование рассматривается как ключевой фактор конкурентоспособности личности, что коррелирует с задачами Центра по мониторингу и оценке образовательных достижений.

Кроме того, конституционное закрепление интеллектуальной собственности (впервые в истории РК) обеспечит правовую безопасность исследователей и молодых ученых.

Особое внимание в ходе совещания было уделено новому конституционному блоку - защите персональных данных в цифровой среде. В условиях тотальной цифровизации образовательного процесса этот вопрос приобретает актуальное стратегическое значение. Участники обсудили конституционные гарантии неприкосновенности частной жизни в цифровом пространстве.

Для «Талдау», как центра, оперирующего данными миллионов участников образовательного процесса, усиление правового режима защиты персональных данных в целях обеспечения цифрового суверенитета личности – это дополнительный стимул для внедрения передовых методов кибербезопасности и деперсонализации данных при проведении исследований.

Участники подчеркнули, что новые нормы Конституции, закрепляющие право на защиту персональных данных, обеспечат доверие граждан к государственным цифровым платформам и инновациям в образовании.

Кроме того, в ходе совещания были подробно обсуждены проекты положений, направленных на кардинальную трансформацию модели государственного управления: перезагрузку законодательной ветви власти

с преобразованием в Курултай, внедрение института Вице-президента, а также формирование нового инструмента прямого диалога между властью и народом в лице Қазақстан Халық кеңесі (Народный совет Казахстана).

В завершение встречи коллектив АО «НЦИОО «Талдау» выразил поддержку конституционной реформы, отметив, что обновленный Основной закон станет прочным фундаментом для реализации потенциала каждого казахстанца в условиях глобальных вызовов.