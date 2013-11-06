Качество дорог и ДТП – арифметика безответственности

Вчера в Мажилисе продолжилось обсуждение во втором чтении законопроекта «О дорожном движении» с участием представителей МВД и Министерства транспорта и коммуникаций. Открывая заседание, руководитель рабочей группы, депутат Рамазан Сарпеков отметил, что количество ДТП, повлекших гибель людей, с каждым годом увеличивается. Если в 2012 году их количество составило 2 174, то за 9 месяцев нынешнего уже существенно превышена эта цифра. Больше становится водителей, которые в нетрезвом состоянии управляют транспортным средством. Больше тех, кто лишился водительских прав, но садится за руль.

– Куда смотрит дорожная полиция? Если потребуется очередное ужесточение нормы закона, то мы готовы. Но одним только увеличением размеров штрафов либо установлением каких-либо новых требований для участников дорожного движения ситуацию не исправить, – считает депутат.

Подняли депутаты и проблему состояния отечественных дорог, что, как известно, также является одной из причин роста ДТП.

– Был конкретный вопрос о состоянии дорог. Глава государства говорил, что, несмотря на ежегодное строительство более полутора тысяч дорог в Казахстане, большинство из них на следующий год требует капитального ремонта. Не применяются новые технологии. Никто не отслеживает состояние дорог. Мы хотим услышать конкретные предложения от МВД и Минтранскома и прописать их в новом проекте закона. Мы хотим улучшить и закон, и ответственность людей, отвечающих за состояние дорог, – отметил в связи с этим Р. Сарпеков.

Коллегу поддержала депутат Мажилиса Меруерт Казбекова.

– Одной из главных причин всех дорожно-транспортных происшествий в стране остается плохое качество дорог. Президент страны на расширенном заседании очень жестко критиковал Правительство, в частности Министерство транспорта и коммуникаций, за качество дорог, за неиспользование современных технологий в дорожном строительстве. Прошел уже почти месяц, но мы не видим ни выводов, ни конкретных предложений Правительства в этой отрасли. Соответственно, и нет перспектив улучшения качества дорог, что в конечном счете скажется и на безопасности дорожного движения, и на аварийности, – сказала депутат.

Пояснения на депутатские вопросы дали председатель Комитета административной полиции МВД Игорь Лепеха, председатель Комитета транспортного контроля Минтранскома Асет Асавбаев, а также и. о. председателя Комитета автомобильных дорог Минтранскома Темирхан Мендыгалиев.

Адия КЕНЖЕГУЛОВА