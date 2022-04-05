Столкнувшись с тотальным дефицитом кадров, в местном водоканале ТОО «Водные ресурсы-маркетинг» самостоятельно занялось их подготовкой, открыв учебный центр «SMART-маман».

С утра и до обеда на производстве, а после – в учебной аудитории. За несколько дней такой распорядок для начальника цеха обработки осадка КОС Игоря Гасанова стал привычным. Вместе со своими коллегами он достает конспекты и внимательно слушает лектора.

– Тема наших занятий – цифровизация, – рассказывает Игорь Гасанов. – Новые технологии играют большую роль в производственных процессах, тем более на водоканале. Датчики, расходомеры... Все показания передаются при помощи цифрового сигнала и выводятся на мониторы. Для понимания того, как и что проис­ходит, и нужно учиться.

Игорь Гасанов по образованию теплотехник, шесть лет назад пришел работать на предприя­тие. В то время цифровизации практически не было, монитор отображал очень мало данных, а показания снимались вручную. Сейчас информация со всех приборов в режиме онлайн поступает в диспетчерский пункт. Можно проконтролировать процесс очистки сточных вод, обработки осадка, получения биогаза и электроэнергии.

Главный инженер очистных сооружений Геннадий Дуржинский считает, что курсы нужны для того, чтобы научиться разбираться в современных технологиях и контролировать работу специалистов, отвечающих за конкретный участок работы.

Перевод управления водоотведением на цифровые технологии стал новым этапом в развитии предприятия. Они помогают водоканалу добиться эффективного управления процессами и снижения затрат, систематизировать работу с данными и оптимизировать техобслуживание. Все это значительно повысило надежность инфраструктуры.

Повышение квалификации инженерно-технических кад­ров – лишь одно из направлений учебного центра «SMART-маман». Создавали его три года назад, столкнувшись с тотальным дефицитом кадров. И не только рабочих специальностей.

Оказалось, что найти специалистов, чтобы заполнить образовавшиеся вакансии слесаря-сантехника, сварщика, контролера и даже инженера, практически невозможно. В стране нет ни одного специализированного колледжа, в котором бы централизованно готовили кадры для системы водоснабжения. Так что пришлось самостоятельно искать выход из создавшейся ситуации.

– Кадровый голод в какой-то момент настолько обострился, что мы вынуждены были заняться непрофильным делом – подготовкой и обучением нужных нам специалистов, – говорит генеральный директор ТОО «Водные ресурсы-маркетинг» Анарбек Орман. – Если у человека есть стремление работать, даже без соответствующего образования его можно научить необходимым компетенциям. Однако здесь исходили из того, что нужны не только практические навыки, но и системные знания. Это очень важно, когда идет огромная работа по модернизации и реконструкции системы водоснабжения.

Шымкентский водоканал первым в стране организовал учебный центр. Такого нет даже в Ташкентском водоканале, опыт которого всегда служил ориентиром в развитии водопроводного хозяйства. Время показало, что все, кто прошел обучение в цент­ре, намного лучше знают порученный участок, быстро и качест­венно исполняют обязанности.

Курсы повышения квалификации для производственного персонала и инженерно-технических работников позволили повысить компетенции сотрудников. Кто-то освоил первую в своей жизни профессию, кому-то пришлось переучиться на новую специальность. За три года на базе центра прошли обучение и повысили квалификацию 622 инженерно-технических работника, 450 представителей рабочих специальностей.

Для их обучения привлекли высококвалифицированных преподавателей и тренеров из высших и средних специальных учебных заведений города, в том числе док­торов технических наук и трех кандидатов, двух старших преподавателей. Наряду с привлеченными специалистами обучение ведут руководители подразделений водоканала. Такой подход позволяет объединить теорию с практическими навыками.

В учебный процесс внедрены современные технологии обучения, кредитная система, интерактивные и инновационные методы преподавания. Создана мате­риально-техническая база, включающая четыре специализированные аудитории, оснащенные мониторами и интерактивными досками, наглядными пособиями. Есть компьютерный класс и конференц-зал. В методическом кабинете сформирована библиотека специализированной литературы, разработки учебных программ.

Год назад при учебном центре открыли учебную научно-испытательную лабораторию. Она оснащена стендами для пользования всем необходимым лабораторным оборудованием.

В январе текущего года подписан договор о сотрудничестве с ассоциацией предприятий по водоснабжению и водоотведению «Казахстан су арнасы». Учебному центру на безвозмездной основе переданы материалы пилотных курсов, подготовленных и проведенных в рамках проекта Engine.

С этого учебного года в учебный процесс внедряются три программы по повышению эффективности компаний в области водоснабжения, в сфере водоотведения, а также водоснабжения и водоотведения. Каждый курс рассчитан на 40 часов и состоит из трех модулей. В ходе обучения курсанты знакомятся с анализом функций компаний по эксплуа­тации, изучают современное управление и экономическую эффективность структур, автоматизацию в системах технологического контроля, применение ГИС-систем, гидравлическую модель систем водоотведения.

Обучение позволяет передать европейский опыт и сформировать всестороннее представление о современной водохозяйственной компании. ТОО «Водные ресурсы-маркетинг» первым среди родственных предприятий страны наладило сотрудничество с ЕБРР, подписав сервисный конт­ракт по обеспечению потребителей услугами водоснабжения и водоотведения в соответствии с международными стандартами. И с тех пор бесперебойно обеспечивает жителей Шымкента качественной питьевой водой и при этом стремится к рацио­нальному ее использованию.

Курс предназначен для менеджеров высшего и среднего звена. В 2022 году планируется обучить 82 специалиста.

– В любом деле нужны профессионалы, – убежден Анарбек Орман. – Человек должен глубоко знать свою работу. Сейчас мы хотим наладить партнерские отношения с одним из колледжей, взять в штат на четверть или полставки выпускников еще на стадии учебы, чтобы они постепенно адаптировались в нашем коллективе. Ищем разные формы, чтобы обеспечить себя грамотными кадрами. К сожалению, не можем пока конкурировать по зарплате, потому что все наши расходы и доходы регулирует ДКРЭМ. Средняя зарплата на предприятии составляет 120 тысяч тенге. Конечно, это немного по нынешним меркам. Приходится самим растить кад­ры, в том числе и инженерные.

Компания заключила договор с ЮКУ им. М. Ауэзова на подготовку специалистов по специальности «водные ресурсы и водопользование». Студентами на два года станут 15 инженерно-технических сотрудников предприятия, имеющие непрофильное высшее образование. Они точно так же, как учащиеся центра «SMART-маман», до обеда будут работать на производстве, а после обеда – учиться.

Подготовить профессиональные кадры в сфере водохозяйственной деятельности поможет и сотрудничество с Санкт-Петербургским государственным колледжем водных ресурсов. К дистанционному обучению в ближайшее время в нем приступят слесари аварийно-восстановительных работ.

– Проблема нехватки кадров в системе водоснабжения и водоотведения существует во всех регио­нах страны, – считает директор учебного центра «SMART-маман» Салима Бехтагалиева. – В республике нет ни одного специа­лизированного колледжа, который бы готовил специалистов для работы на таких предприятиях. Многих так необходимых на производстве специальностей нет в классификаторе Министерства образования. Так что двери нашего центра открыты для водоканалов всей страны, мы готовы помочь им в подготовке и переподготовке кадров, повышении их квалификации.