Кадры в помощь

Группа специалистов института прибыла в Актау с рабочей поездкой. Возглавила делегацию председатель правления ­КазНИИОиР Министерства здравоохранения Диляра Кайдарова.

Как сообщили в пресс-службе онкологического центра, главный онколог страны ознакомилась с условиями лечения пациентов на базе нового здания клиники.

– Уже действуют два отделения – химиотерапии и паллиативной помощи, отделение лучевой терапии до запуска нового оборудования находится в старом здании. Линейный ускоритель нового поколения уже доставлен в центр, ожидается приезд зарубежных специалистов для его подготовки к запуску. Для оказания полноценной помощи больным решается кадровый воп­рос, до конца года здесь будут работать специалисты нашего института. Мы осмотрели новое здание, и могу сказать, что онкологическая служба Казахстана может гордиться таким центром, – отметила Диляра Кайдарова.

По ее словам, Мангистауская область по заболеваемости находится на предпоследнем мес­те в республике. Статистика по онкозаболеваниям среди детей остается стабильной – ежегодно в стране регистрируется порядка 600 новых случаев, в Мангистау – до 20 случаев.

Негативно сказалась на выявляемости фактов заболеваемости пандемия: население не было охвачено скрининговыми исследованиями, в результате чего вырос показатель заболеваемости первой стадии. В связи с этим специалист призвала граждан не игнорировать бесплатные скрининги по маммографии, сдавать мазки на онкоцитологию, обследоваться на колоректальный рак.

– Для жителей Мангистауской области выделены средства на бесплатную компьютерную и магнитно-резонансную томографию. В Нур-Султане и в Алматы действует бесплатная позитронно-эмиссионная томография для подтверждения диагноза. Успешно внедрена телепатология, с помощью которой специалисты нашего института подтверждают либо опровергают данные патоморфологических исследований, представленных специалистами Мангистауского онкоцентра. При институте работает call-центр, обратившись в который можно узнать о бесплатных услугах в области лечения онкозаболеваний, – проинформировала Диляра Кайдарова.

Отмечается, что сотрудники КазНИИОиР, прибывшие в Мангистау, будут работать в центре на протяжении трех недель. До конца года ожидается приезд другой группы узких специалистов.