Фото: Kazpravda.kz
Правительство , Общество

Методы борьбы с бытовым насилием и хулиганством предложил глава МВД

Елисеева Екатерина
корреспондент

Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов на заседании Правительства поделился идеями по борьбе с семейно-бытовым насилием, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"По общественным работам надо определить вид наказания и применять его не только по семейно-бытовым отношениям. У нас есть очень много мелких хулиганств, распития спиртных напитков в общественных местах, где мы привлекаем к административным штрафам, а эти люди не платят штрафы. Поэтому надо их привлекать к общественно полезному труду. И привлекать именно к непопулярному труду – подметать улицы, уборку делать. Поэтому сегодня я просил, чтобы акимы были готовы обеспечить фронт работы, чтобы завтра, если мы примем норму о привлечении к общественным работам, чтобы мы уже могли привлекать", – сказал Ахметжанов. 

Также предлагается перейти от заявительного характера к выявительному в части борьбы с бытовым насилием.

"62 процента от всех обращений не рассматриваются потому, что нет правовых оснований. Здесь вопрос заявительного характера, то есть потерпевший должен дать заявление, по которому начинается процесс со стороны государственного органа. Почему они не заявляют? Причины ясны: закрытое помещение, боятся вынести сор из избы, боятся, что дебошир будет мстить", – продолжил министр.

Он подчернкул, что есть рекомендации международных организаций, в том числе комитета ООН, где ставится вопрос о выявительном характере. То есть, со стороны государства на любое правонарушение должна быть соответствующая реакция. 

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