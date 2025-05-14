Вице-премьер Канат Бозумбаев провел совещание с министерствами, областными и городскими акиматами по разъяснению Системы региональных стандартов в рамках нового Бюджетного кодекса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

Фото: пресс-служба правительства

Система региональных стандартов (СРС) для населенных пунктов – это базовый перечень объектов и услуг социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, которыми должны быть обеспечены жители населенных пунктов от городов республиканского значения до сел.

Для выравнивания качества жизни населения при формировании трансфертов общего характера на трехлетний период будет учитываться уровень обеспеченности по 12 направлениям СРС: образование, здравоохранение, социальное обеспечение, инженерная инфраструктура, транспортная инфраструктура, дорожная инфраструктура, культура и спорт, обеспечение безопасности и защиты окружающей среды, инфокоммуникация, инфраструктура бытового обслуживания, инфраструктура услуг, досуг и отдых.

Таким образом, СРС позволит снизить диспропорции в доступе к инфраструктуре между регионами и внутри регионов, эффективно планировать развитие населенных пунктов и распределять бюджетные средства.

«Основной упор будет делаться на населенные пункты, где имеется наибольший разрыв обеспеченности по показателям СРС. Эти проекты будут финансироваться в первоочередном порядке. То есть в большей степени будут получать те регионы, в которых ситуация обстоит хуже, и в меньшей степени те, у которых ситуация лучше. Все регионы должны это хорошо понимать», — сказал Канат Бозумбаев, курирующий вопросы регионального развития.

Так, самый высокий показатель обеспеченности населенных пунктов объектами и услугами – в городе Алматы (90,9%), самый низкий – в областях Абай (58,1%) и Ұлытау (55,3%). По итогам мониторинга в двух отстающих регионах наблюдается низкая обеспеченность базовой инфраструктурой. В связи с этим акиматам областей Ұлытау и Абай Канат Бозумбаев поручил принять меры по сокращению разрывов в рамках СРС.

Также вице-премьер поручил профильным госорганами, акиматам областей и городов Астана, Алматы и Шымкент ускорить все бюрократические процессы по внедрению Системы региональных стандартов на местах.