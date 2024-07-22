Нормы питания спортсменов пересмотрели в Минтуризма

Эти меры стали следствием проверки эффективности использования средств, выделенных на подготовку к Олимпийским играм 2020 года в Токио

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Минтуризма и НОК РК принимают меры по пересмотру и актуализации действующих нормативов питания и фармобеспечения спортсменов в период учебно-тренировочных процессов и спортивных мероприятий, передает Kazpravda.kz

Согласно приказу главы Минтуризма, в нормах питания спортсменов, участвующих на учебно-тренировочных сборах и спортивных мероприятиях, внесены несколько изменений.

Так, из норм расходов на 1 человека в сутки в тенге исключен текст «до» для республиканских организаций, пересмотрены энергозатраты по некоторым видам спорта (тяжелая атлетика и спортивная гимнастика - до 7 000 каллорий, спортивное скалолазание, практическая стрельба, пулевая стрельба, стендовая стрельба, стрельба из лука, стрельба по движущейся мишени и фехтование - до 5 700 каллорий).

Однако в указанных изменениях не проведен пересмотр и актуализация перечня норматива питания и фармакологического обеспечения. С 2014 года, с момента их принятия, их актуализация не проводилась.

Для анализа и исследования актуального набора нормативов питания и фармакологического обеспечения и для повышения результативности физподготовки спортсменов и их спортивных достижений министерство в 2025 году планирует провести социсследования.

Также сегодня стало известно, что олимпийский огонь уже прибыл во французский департамент Сена и Марна.