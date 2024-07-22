Нормы питания спортсменов пересмотрели в Минтуризма

Спорт
698
Гульмира Кунапия
корреспондент

Эти меры стали следствием проверки эффективности использования средств, выделенных на подготовку к Олимпийским играм 2020 года в Токио

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Минтуризма и НОК РК принимают меры по пересмотру и актуализации действующих нормативов питания и фармобеспечения спортсменов в период учебно-тренировочных процессов и спортивных мероприятий, передает Kazpravda.kz

Согласно приказу главы Минтуризма, в нормах питания спортсменов, участвующих на учебно-тренировочных сборах и спортивных мероприятиях, внесены несколько изменений.

Так, из норм расходов на 1 человека в сутки в тенге исключен текст «до» для республиканских организаций, пересмотрены энергозатраты по некоторым видам спорта (тяжелая атлетика и спортивная гимнастика - до 7 000 каллорий, спортивное скалолазание, практическая стрельба, пулевая стрельба, стендовая стрельба, стрельба из лука, стрельба по движущейся мишени и фехтование - до 5 700 каллорий).

Однако в указанных изменениях не проведен пересмотр и актуализация перечня норматива питания и фармакологического обеспечения. С 2014 года, с момента их принятия, их актуализация не проводилась.

Для анализа и исследования актуального набора нормативов питания и фармакологического обеспечения и для повышения результативности физподготовки спортсменов и их спортивных достижений министерство в 2025 году планирует провести социсследования.

Также сегодня стало известно, что олимпийский огонь уже прибыл во французский департамент Сена и Марна.

 

#питание #спортсмены #Минтуризма

Популярное

Все
Нефтяники будут закупать продукцию сельчан в ЗКО
Президент наградил орденом «Барыс» Пантелея Кесоглу
Бейнеуский зерновой терминал посетили делегации трех стран
Трое детей остались запертыми в горящей машине в Астане
Грузовик с краской опрокинулся на трассе Астана - Петропавловск
АН-2 разбился в Акмолинской области
Медики борются за жизнь восьми пострадавших на ферросплавном заводе
Применять ИИ учат школьников и педагогов Казахстана
Олимпийский огонь прибыл в департамент Франции Сена и Марна
Камала Харрис может стать кандидатом в президенты от демпартии США
Директор школы в Мангистау собирал деньги с учителей на оплату своих штрафов
На сколько подорожает проезд в автобусах Астаны с 1 августа
84 млн тенге госпошлин похитили кассиры «Казпочты» в Алматинской области
Сколько стоит проезд в городских автобусах Казахстана
2,5 тонны прекурсоров изъяли в нарколаборатории в Туркестанской области
Сайт по банкротству физлиц запустили в Казахстане
Бектенов поручил ускорить строительство жилья для пострадавших от паводков
16 человек скончались от малоизвестного вируса Чандипура в Индии
Внедрение ОСМС до сих пор не снизило нагрузку на государство – ВАП
Нормы питания спортсменов пересмотрели в Минтуризма
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Спасти уникальную породу лошадей вызвались специалисты конезавода «Кобыланды»
Ермек Маржикпаев: Будет нелегко, но мы настроены на результат
Ержан Нурлыбаев назначен вице-министром здравоохранения РК
В Уральске запустят линию по выпуску эмалированного провода
Под вечер начинается смрад
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Наша сборная завоевала четыре «бронзы» на IBO 2024
Врачи рассказали о состоянии раненой ножом беременной в Актау
Гиззат Байтурсынов возглавил Комитет искусственного интеллекта в Минцифры
Растет картофель для столицы
Аскар Жамбакин освобожден от должности вице-министра цифрового развития
Свыше 200 коррупционных преступлений выявлено в акиматах за полгода
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Скляр обсудил развитие ж/д отрасли с гендиректором Wabtec
Сель в Кыргызстане: 6 человек погибли в Ошской области
Борьба с саранчой: в двух регионах не удается завершить химобработку
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
Строительные рынки переезжают за город
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Члены самой богатой семьи Великобритании осуждены за эксплуатацию прислуги
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах

Читайте также

До 5-х Всемирных игр кочевников осталось 50 дней
Бывший чемпион мира найден застреленным
Навсегда в наших сердцах: казахстанцы вспоминают фигуриста …
Клубный чемпионат мира по шахматам проведут в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]