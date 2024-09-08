Как будут работать столичные медорганизации в период проведения Всемирных игр кочевников

В дни соревнований городские поликлиники и больницы будут работать в штатном режиме и готовы оказать необходимую медицинскую помощь, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Обеспечена полная готовность к оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, выделив резервные профильные палаты.

Служба 103 продолжает свою бесперебойную работу диспетчеров и бригад скорой помощи. Прием обращений и вызовов осуществляется 24/7.

Столичные стационары, как и всегда, также будут работать в круглосуточном режиме, не снижая своей активности.