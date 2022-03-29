Председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова рассказала, как будут учиться дети в завершающей в этом учебном году четверти, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"IV четверть – основная четверть, совпадает с окончанием учебного года. Она продлится восемь недель. На сегодня хорошая новость – она начнется в традиционном формате", – сообщила на брифинге в СЦК Гульмира Каримова.



Также, по ее словам, возвращается кабинетная система обучения, отменяются социальная дистанция, масочный режим и система "Ashyq", введенные для снижения риска заражения коронавирусом среди учащихся и педагогов.



"Но это не повод для того, чтобы мы всецело радовались этому. Нужно будет соблюдать требования санэпидконтроля. Руководители школ должны будут соблюдать требования по дезинфекции и проветриванию помещений", – резюмировала спикер.

Отметим, ранее сообщалось, что 1 апреля в стране стартует прием документов в первый класс.