Как будут выдавать микрокредиты многодетным семьям для открытия бизнеса, рассказал Нурымбетов
На заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК глава ведомства Биржан Нурымбетов рассказал о том, на каких условиях будут выдавать микрокредиты многодетным семьям для открытия собственного дела, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.
Министр сообщил, что для реализации поручения Главы государства по вовлечению многодетных матерей в микро и малый бизнес будут внесены изменения в Государственную программу развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Еңбек", в которой существуют механизмы предоставления безвозвратных государственных грантов без предоставления залога и микрокредитов на различные виды бизнеса на льготных условиях.
"Мы пересмотрим условия выдачи микрокредитов. В целях обеспечения устойчивости нового бизнеса предлагается увеличить срок микрокредитования для проектов многодетных семей. Для снижения финансовой нагрузки по погашению кредита мы предлагаем снизить номинальную ставку вознаграждения (по действующей схеме 6%)", – сообщил Биржан Нурымбетов.
Он также отметил, что для семей, не имеющих достаточного залогового имущества, планируется распространить механизмы гарантирования микрокредитов через единого оператора без деления на село и город (например, АО ФРП "Даму").
Срок сопровождения филиалами НПП "Атамекен" бизнес-проектов многодетных семей предлагается увеличить (сейчас 1 год). Это даст возможность адаптировать стартап-проекты для выхода на устойчивую траекторию роста.
"Многодетным семьям, не имеющим залогового имущества и высокого дохода, поддержка будет оказываться через представление государственных грантов, на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 200 МРП (505 тыс. тенге). Это даст им возможность на начальном этапе заняться "простейшим бизнесом", – добавил глава МТСЗН РК.
Также будут пересмотрены механизмы Госпрограммы, направленные на повышение эффективности затрат бюджета. В первую очередь, обучение будет вестись только по заявкам работодателей, целевая направленность Программы будет акцентирована на обеспечение постоянного трудоустройства граждан.
"По итогам 8 месяцев участниками Программы стали более 402 тыс. казахстанцев. Трудоустроено 280 тыс. человек, из них 185 тыс. человек или 66% – на постоянные рабочие места. На краткосрочные курсы направлено более 32 тыс. человек, из них 16 тыс. завершили обучение, из числа завершивших трудоустроено более 6 тыс. человек (42%). Обучением основам предпринимательства охвачено 33 тыс. человек из запланированных 75 тыс. (44%). Микрокредиты получили порядка 8,5 тыс. человек, а гранты более 7 тыс. участников Программы. На субсидируемые рабочие места трудоустроено более 114 тыс. человек. Переселено порядка 6 тыс. человек или 62% от установленного на год плана (9,6 тыс. человек)", – проинформировал министр.