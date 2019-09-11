Общество
Как будут выдавать микрокредиты многодетным семьям для открытия бизнеса, рассказал Нурымбетов
На заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК глава ведомства Биржан Нурымбетов рассказал о том, на каких условиях будут выдавать микрокредиты многодетным семьям для открытия собственного дела, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.    

Министр сообщил, что для реализации поручения Главы государства по вовлечению многодетных матерей в микро и малый бизнес будут внесены изменения в Государственную программу развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Еңбек", в которой существуют механизмы предоставления безвозвратных государственных грантов без предоставления залога и микрокредитов на различные виды бизнеса на льготных условиях.

"Мы пересмотрим условия выдачи микрокредитов. В целях обеспечения устойчивости нового бизнеса предлагается увеличить срок микрокредитования для проектов многодетных семей. Для снижения финансовой нагрузки по погашению кредита мы предлагаем снизить номинальную ставку вознаграждения (по действующей схеме 6%)", – сообщил Биржан Нурымбетов.

Он также отметил, что для семей, не имеющих достаточного залогового имущества, планируется распространить механизмы гарантирования микрокредитов через единого оператора без деления на село и город (например, АО ФРП "Даму").

Срок сопровождения филиалами НПП "Атамекен" бизнес-проектов многодетных семей предлагается увеличить (сейчас 1 год). Это даст возможность адаптировать стартап-проекты для выхода на устойчивую траекторию роста.

"Многодетным семьям, не имеющим залогового имущества и высокого дохода, поддержка будет оказываться через представление государственных грантов, на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 200 МРП (505 тыс. тенге). Это даст им возможность на начальном этапе заняться "простейшим бизнесом", – добавил глава МТСЗН РК.

Также будут пересмотрены механизмы Госпрограммы, направленные на повышение эффективности затрат бюджета. В первую очередь, обучение будет вестись только по заявкам работодателей, целевая направленность Программы будет акцентирована на обеспечение постоянного трудоустройства граждан.

"По итогам 8 месяцев участниками Программы стали более 402 тыс. казахстанцев. Трудоустроено 280 тыс. человек, из них 185 тыс. человек или 66% – на постоянные рабочие места. На краткосрочные курсы направлено более 32 тыс. человек, из них 16 тыс. завершили обучение, из числа завершивших трудоустроено более 6 тыс. человек (42%). Обучением основам предпринимательства охвачено 33 тыс. человек из запланированных 75 тыс. (44%). Микрокредиты получили порядка 8,5 тыс. человек, а гранты более 7 тыс. участников Программы. На субсидируемые рабочие места трудоустроено более 114 тыс. человек. Переселено порядка 6 тыс. человек или 62% от установленного на год плана (9,6 тыс. человек)", – проинформировал министр.

Популярное

Все
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Каким будет курс доллара к тенге к началу июня – мнение участников финансового рынка
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
Спортивная общественность Казахстана в недоумении от нового решения Минкультуры
Бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира покажут в Казахстане
Замакима съездил в супермаркет вместе с алматинкой, заявившей об "исчезновении продуктов"
Новая модель государственности начнет формироваться в Казахстане
В изнасиловании школьников подозревают бывшего помощника имама – СМИ
Права казахстанских адвокатов необоснованно занижены – интервью с главой Республиканской коллегии адвокатов
Вокруг Нур-Султана вырос настоящий смешанный лес, и летом в нем можно даже собирать грибы и ягоды
Зайсанский газ может пойти на экспорт, но при одном условии
Предстоящий референдум в Казахстане – символ заявленных властью изменений
Без ложных ожиданий
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 мая
Проведение общенационального референдума и поправки в Конституцию обсудили в офисе Гражданского Альянса Казахстана
Просто легенда – Асанали Ашимов
Бюджетные поправки
Когда банки начнут выдавать автокредиты, рассказал Скляр
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Школьница повесилась во дворе дома в Алматы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Маулен Ашимбаев – Этот день важен, чтобы не забывать огромную цену
Токаев объявил выговор казахстанскому послу в Египте
Повышение доходов населения: в Казахстане стартовала подпрограмма "Ауыл аманаты"
Как будет проходить референдум в Казахстане
Массовой гибелью скота встревожены жители Акмолинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 мая
Солдатские будни в Алматы глазами журналиста – репортаж
На соответствие этике после общения с населением проверят поведение акима в Павлодарской области (видео)
Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Звание "Халық қаһарманы" присвоил посмертно Президент троим ветеранам ВОВ
Закон Республики Казахстан
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум

Читайте также

Общество
Триста саженцев сакуры высадили в Президентском парке Нур-С…
Общество
Казахстанцев предупредили об активизации мошенников, действ…
Общество
Заведено ли уголовное дело против Аскара Мамина, ответили в…
Общество
Кайрату Сатыбалды продлили срок ареста

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]