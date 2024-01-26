Как будут защищены профриски медработников в Казахстане

Здравоохранение
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Депутаты Мажилиса одобрили законопроект, нормы которого, помимо повышения статуса, призваны снизить профриски работников здравоохранения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается, данную реформу ожидают около 78 тыс. врачей и 181 тыс. средних медработников.

Так, законопроект  предлагает модель страхования профответственности медработников, где страхователем будет выступать медорганизация, страховщиком – страховые компании. Страхование будет осуществляться посредством единого пула через единую электронную платформу с прозрачной статистикой.

Согласно данной модели, рассмотрение жалобы будет осуществляться независимой комиссией, созданной в медицинской организации с привлечением профильных экспертов, профессиональных медицинских ассоциаций, страховой компании, представителей пациента, профессиональных медиаторов и иных экспертов, с применением элементов медиации. На данном этапе предлагается урегулировать конфликт в самой медицинской организации.

- Предусмотрено три уровня защиты, как для медицинского работника, так и для пациента. На первом уровне это медицинская организация, на втором - комитет медфармконтроля и на третьем - суд. Гуманизация наказаний за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей направлена на защиту прав граждан, на возмещение вреда здоровью и жизни при получении медуслуг, а также улучшение качества помощи", – отметили разработчики.  

Также в документе предусмотрена поправка по присвоению и подтверждению уровней квалификации специалистов.

Кроме того, размер нового пособия для сельских врачей Казахстана составит 8,5 млн тенге. 

Вместе с тем дети всех медработников будут иметь приоритетное право на зачисление в детсады, добавили в министерстве. 

 

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