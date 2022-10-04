Общество
Как быть студентам Атырауского инженерно-гуманитарного института, лишенного в апреле текущего года лицензии?
Серик Кабдулов

Без лицензии

Студенты Атырауского инженерно-гуманитарного института, лишенного в апреле текущего года лицензии, будут распределены в два местных вуза, где смогут продолжить обучение.

О распределении 1 640 студентов института, лишенного лицензии, рассказали в областном управлении образования. Теперь 417 студентов смогут продолжать обучение в университет им. Х. Дос­мухамедова, 1 223 – получат высшее образование в Атырауском университете нефти и газа им. С. Утебаева.

– В соответствии с пунктом 31 типовых правил деятельности высших учебных заведений, утвержденных приказом министра образования и науки, в случае лишения вуза лицензии на занятие образовательной деятельностью его студенты переводятся в другое высшее учебное заведение для продолжения обучения в течение текущего семестра, – проинформировали в управлении образования Атырауской области.

При этом профиль и специальность студентов соответствуют предыдущему месту образования. В целях обеспечения соблюдения прав учащихся в текущем учебном году на прежнем уровне сохранится и стоимость их обучения.

Напомним, что 5 апреля текущего года Министерство образования и науки сообщило о лишении генеральной лицензии Атырауского инженерно-гуманитарного института. Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН в ходе внеплановой проверки выявил многочисленные нарушения в работе вуза.

Комитет составил два протокола об административных нарушениях. Один из них был направлен в специализированный суд по административным правонарушениям города Атырау. В итоге судом установлено, что по результатам внеплановой проверки институтом не выполнены ранее выявленные несоответствия типовым правилам деятельности организаций образования. Суд постановил оштрафовать вуз на 107 205 тенге с лишением разрешительного документа сроком на один месяц. А перед этим комитет в рамках своей компетенции вынес постановление о лишении института генеральной лицензии со штрафом в размере 306 300 тенге.

Как отметили проверяющие, в институте не соблюдались типовые правила деятельности организаций образования, требования государственного общеобязательного стандарта, а также квалификационные требования. Проверкой установлены факты проведения занятий одними и теми же преподавателями в одно и то же время в двух разных группах с разными языками обучения. Хотя в учебной нагрузке преподавателей аудиторные занятия по каждой группе были рассчитаны отдельно.

– Более того, некоторые занятия в вузе вообще не проводились. Допущены нарушения в разработке и утверждении образовательных программ. Вместе с тем образовательные программы Атырауского инженерно-гуманитарного института, по которым обучались студенты, не соответствовали программам, внесенным в реестр МОН РК. В результате студенты не в полном объеме освоили учебные дисциплины. Учебный процесс не был обеспечен качественным профессорско-преподавательским составом, – отметили в министерстве.

Как показала проверка, в институте не сформированы внут­ренняя система обеспечения качества обучения, необходимая материально-техническая база.

– По ряду образовательных прог­рамм нет учебной, методической и научной литературы, то есть не созданы условия для получения студентами качественного образования. Это подтвердили и результаты среза знаний обучающихся: 90% студентов института не смогли набрать пороговые баллы, – прокомментировали в ведомстве.

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