​Как хобби стало делом

– Меня заинтересовала технология вязания рюкзака, – рассказывает она. – Связала сыну и дочке по рюкзаку. Потом стала вязать себе, знакомым, подругам. Всем мои идеи понравились. Стали поступать заказы от незнакомых людей. А сейчас и вовсе пришло мое время: вещи ручной работы в тренде. Людям нравится все новое, не похожее на вещи других.

Свои эксклюзивные сумочки она делает два-три дня. По желанию клиента подбирает цвет, фурнитуру, размер. При правильном уходе такая эксклюзивная вещица прослужит не один год. Бота рада, что сейчас стало модно рукоделие. Для мастеровых людей проводятся регулярные выставки-ярмарки, где можно показать свои работы, найти единомышленников, партнеров и покупателей. Положительные результаты не заставили себя ждать. Недавно Бота проводила выставку своих работ на ярмарке. Выставила много красивых, стильных сумочек. А к ним можно было подобрать украшения ее же работы из пряжи на любой вкус: браслеты, ожерелья, пояски. Теперь она проводит конкурсы в Интернете. А вдохновение находит во всем, что ее окружает. Говорит, что с каждой новой сумочкой она становится счастливее.