Как хотят расширить полномочия военной полиции в Казахстане

Другое
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект закона «Об органах военной полиции» с сопутствующими поправками, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

Как отмечается в заключении к законопроекту, документ направлен на определение статуса, компетенции, организации и порядка деятельности органов военной полиции Вооруженных Сил, Комитета национальной безопасности и Национальной гвардии Республики Казахстан.

Нормы проекта закона направлены на построение целостной системы законодательного обеспечения и унификацию законодательных основ деятельности органов военной полиции, позволяющей согласованно выполнять поставленные задачи.

«В связи с динамично меняющейся обстановкой в мире, спектром новых вызовов и угроз целостности государства, внутренних и внешних факторов, влияющих на безопасность Республики Казахстан проектом Закона, предусматривается расширение полномочий органов военной полиции», - говорится в заключении.

Также проектом закона предусматривается наделение органов военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан функцией ведомственного контроля за организацией обеспечения безопасности воинской службы.

Предусматривается внесение дополнений по социальной и правовой защите военнослужащих органов военной полиции и по вопросам кадрового обеспечения, расширена глава по взаимодействию и сотрудничеству органов военной полиции с государственными органами и организациями, должностными лицами.

Поправками вносятся изменения в Уголовный кодекс Республики Казахстан, законы Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих» и «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан», предусматривающие исключение слова «сотрудник» при упоминании органов военной полиции, ввиду того, что данные органы комплектуются только военнослужащими.

Также в Закон Республики Казахстан «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан» вносятся дополнения о наделении президента Республики Казахстан и Министерства обороны Республики Казахстан полномочиями по утверждению и соответственно разработке системы военного планирования, которая призвана упорядочить документы, разработанные (разрабатываемые) в целях обеспечения военной безопасности и определяющих политику в сфере обороны.

Популярное

Все
У акимов станет больше заместителей
Бывшие руководители санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте осуждены за взятки.
Костанайскую птицефабрику подозревают в продаже яиц по завышенным ценам
Масштабное живописное полотно, написанное людьми из более чем 190 стран, можно увидеть в Государственном музее искусств им. А. Кастеева
ЕАЭС: Взаимодействие с высоким интеграционным эффектом
На 85-м году ушел из жизни Булат Аюханов – народный артист Казахстана, однокашник и близкий друг легендарного Рудольфа Нуреева
В Тунисе завершился 19-й юношеский чемпионат мира по настольному теннису, который войдет в историю как самый успешный для Казахстана
В ночь на 12 декабря в водопроводе Петропавловска резко упало давление, и областной центр в третий раз за месяц остался без воды
Десятки уголовных дел, заведенных полицией Алматинской области по фактам кражи скота, до суда не доходят. Преступники гуляют на свободе
Почти вдвое увеличится в новом году тариф на воду для сельских жителей Костанайской области
В Атырауской области подали в суд на оператора сотовой связи.
«Хрустите», сгибайте, трите – так следует поступать с банкнотами при подозрении, что вам подсунули фальшивку.
Смаилов встретился с одним из богатейших людей мира
Заболеваемость коронавирусом резко выросла в Казахстане
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Онлайн-трансляция заседания Правительства
Тепла в голосах требует аким Павлодарской области от всех, к кому обращаются за помощью экибастузцы
Эндаумент-фонд и образовательная экосистема
Скарлатина хуже хэллоуина
Синтез мелодий, стилей, традиций
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Тепло подали во все дома Экибастуза – оперативный штаб
Токаев уволил ряд судей
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран
Бабушка и внуки погибли при пожаре в Алматинской области
Археологи Маргулан центра могут вести раскопки круглый год, и даже в условиях суровой зимы
Парень выпал с 25-го этажа в Астане
Любимый ученик Мухтара Ауэзова. Именно так отзывались об известном общественном деятеле, народном писателе Казахстана, академике Национальной академии наук РК Зейнолле Кабдолове
Токаев дал ряд поручений в связи с ЧП в Экибастузе
Что делать, если ваш ребенок подвергся буллингу?
Банковские карты системы "МИР" можно будет использовать в Казахстане
Машина провалилась под лёд на Бухтарминском водохранилище, погибла женщина
Ернар Баспаев стал заместителем руководителя Администрации президента РК
Канатбек Жайсанбаев назначен помощником Токаева
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
В Казахстане появился стартап, позволяющий блокировать сайты и приложения интернет-мошенников. На вопрос, как этот проект поможет защитить казахстанцев, нам ответила генеральный директор компании New Aeon Жанна Акжанова
«Такие, как я, не выживают...»
Стройматериалы горят на территории новостройки в Астане
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов

Читайте также

Другое
Оставившим места несения службы силовикам может грозить до …
Другое
Подготовку к паводкам начали в Туркестанской области
Другое
Женщина скончалась, спрыгнув с моста в Кызылорде
Другое
38-градусный мороз: дыхание Арктики почувствуют казахстанцы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]