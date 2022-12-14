Как хотят расширить полномочия военной полиции в Казахстане

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект закона «Об органах военной полиции» с сопутствующими поправками, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

Как отмечается в заключении к законопроекту, документ направлен на определение статуса, компетенции, организации и порядка деятельности органов военной полиции Вооруженных Сил, Комитета национальной безопасности и Национальной гвардии Республики Казахстан.

Нормы проекта закона направлены на построение целостной системы законодательного обеспечения и унификацию законодательных основ деятельности органов военной полиции, позволяющей согласованно выполнять поставленные задачи.

«В связи с динамично меняющейся обстановкой в мире, спектром новых вызовов и угроз целостности государства, внутренних и внешних факторов, влияющих на безопасность Республики Казахстан проектом Закона, предусматривается расширение полномочий органов военной полиции», - говорится в заключении.

Также проектом закона предусматривается наделение органов военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан функцией ведомственного контроля за организацией обеспечения безопасности воинской службы.

Предусматривается внесение дополнений по социальной и правовой защите военнослужащих органов военной полиции и по вопросам кадрового обеспечения, расширена глава по взаимодействию и сотрудничеству органов военной полиции с государственными органами и организациями, должностными лицами.

Поправками вносятся изменения в Уголовный кодекс Республики Казахстан, законы Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих» и «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан», предусматривающие исключение слова «сотрудник» при упоминании органов военной полиции, ввиду того, что данные органы комплектуются только военнослужащими.

Также в Закон Республики Казахстан «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан» вносятся дополнения о наделении президента Республики Казахстан и Министерства обороны Республики Казахстан полномочиями по утверждению и соответственно разработке системы военного планирования, которая призвана упорядочить документы, разработанные (разрабатываемые) в целях обеспечения военной безопасности и определяющих политику в сфере обороны.