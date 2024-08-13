До 2029 года в стране предстоит реконструировать более четырех тысяч километров дорог
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Президент страны уделяет особое внимание вопросам дорожного строительства. Оценивая ситуацию в отрасли, Глава государства в своем прошлогоднем Послании народу отметил: «Требуется также решить проблемы в сфере строительства автомобильных дорог. Их качество не выдерживает критики. Несвоевременное и некачественное выполнение работ, высокий уровень коррупции, низкая конкуренция – это «родовые болезни» данной отрасли... Нужно ужесточить контроль, принять новые нормативные документы».