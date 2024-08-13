До 2029 года в стране предстоит реконструировать более четырех тысяч километров дорог

Общество
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Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Президент страны уделяет особое внимание воп­росам дорожного строи­тельства. Оценивая ситуацию в отрасли, Глава государства в своем прошлогоднем Послании народу отметил: «Требуется также решить проблемы в сфере строительства автомобильных дорог. Их качество не выдерживает критики. Несвоевременное и некачественное выполнение работ, высокий уровень коррупции, низкая конкуренция – это «родовые болезни» данной отрасли... Нужно ужесточить контроль, принять новые нормативные документы».

фото Юрия Беккера

Что нужно, чтобы в Казахстане строились хорошие дороги? С этим вопросом мы обратились к директору Дорожного научно-производственного центра Багдату Телтаеву.

Багдат Бурханбайулы, говорят, что дороги – артерии экономики, и вопрос их качест­ва всегда стоит очень остро. Насколько известно, недавно этот вопрос Вы обсуждали с Главой государства...

– Да, состоялся обстоятельный и заинтересованный разговор, в ходе которого были обсуждены насущные проблемы отрасли и пути их решения.

Как известно, состояние дорог оказывает мультипликативный эффект на развитие государства. И говоря о качестве дорожного строи­тельства, я привел два удачных, на мой взгляд, примера.

Первый касается автомагистрали Астана – Бурабай. Я напомнил Президенту, что в 2006 году министр транспорта и коммуникаций Абельгазы Кусаинов собрал ученых и дорожных специалистов со всей республики и поставил задачу превратить двухполосную дорогу от столицы до Бурабая в современный шестиполосный автобан.

Впервые чиновники на самом высоком уровне ставили задачу не только перед строителями, но и перед учеными. И опять же впервые в истории независимого Казахстана профильная научная организация – Казахстанский дорожный НИИ, которым я в то время руководил, занялась научным сопровождением масштабного проекта.

Коллектив проектировщиков и ученых был вдохновлен, почувствовав профессиональную и гражданскую ответственность, вложил в реализацию проекта все свои знания и опыт.

А вот еще один положительный пример из практики. В 2023 году акиму Алматы Ерболату ­Досаеву удалось сплотить дорожных ученых и специалистов, чтобы построить 42 километра качест­венных магистральных дорог с полимерасфальтобетонами. В нынешнем году этот опыт перенял акимат Шымкента.

В основе качества дорог лежат высокий профессионализм специалистов, применение современных материалов и соблюдение технологий. Следует отметить, что полимеры используются в мире давно. В нашей стране они были впервые апробированы специалистами КазДорНИИ при строительстве опытных участков асфальтобетонных дорог еще в 2006 году.

Да, они более дорогостоящие, но за счет их высоких эксплуатационных качеств стоимость окупается, так как удлиняется срок службы дороги.

Более 30 лет Вы посвятили дорожному строительству. Наверняка читателям будет интересно узнать, что представляет из себя эта сфера…

– Сегодня для решения таких практических задач, как предот­вращение появления колеи на асфальте, борьба с низкотемпературными и усталостными трещинами и другими деструкциями, современный исследователь должен владеть как экспериментальными методами (лабораторные испытания, проведение полевых опытов), так и теоретическими знаниями.

К примеру, чтобы получить высокого качества асфальтобетон требуются знания из смежных отраслей. Это прежде всего дорожное материаловедение, химия, термодинамика…

Простыми словами: дорога строится для того, чтобы по ней можно было осуществить заданное количество проездов. Современные конструкции дорожных одежд вместе с земляным полотном сос­тоят из нескольких слоев, число которых достигает пяти, шести и более. В них при проезде автомобилей разных марок возникают разные картины напряжений и деформаций.

Постоянно (непрерывно в течение суток, месяцев и сезонов года) происходят теплообменные процессы, перенос влаги. Для понимания всех этих сложных процессов требуются глубокие знания. Такими компетенциями должен обладать современный дорожный ученый.

Среди дорожных строителей бытует мнение, что строительно-дорожные стандарты в Казахстане сильно устарели и не отвечают задачам по повышению того же качества работ.

– Стандарт стандарту рознь. Есть, например, серьезные нормативные документы по проектированию нежестких и жестких дорожных одежд. По ним рассчитываются на прочность и долговечность все конструкции дорожных покрытий. Вопросами их совершенствования я и занимаюсь всю жизнь.

Несколько раз планировалось начать работы по изменению отраслевых стандартов, но, к сожале­нию, этого до сих пор не произо­шло по ряду разных причин.

В числе моих рекомендаций для Правительства есть пункт по разработке нового дорожно-климатического районирования территории Казахстана. У нас ­огромная страна, регионы имеют разные климатические условия, и данный аспект необходимо учитывать при проектировании, строи­тельстве и эксплуатации дорог.

Этот фактор давно является предметом изучения в нашей научной школе. Мы изобрели датчики, установили их, накап­ливали данные, и данную работу необходимо продолжать и логически завершить с созданием нового дорожно-климатического районирования.

Считаем, что результаты исследований по уточнению условий работы дорожных конструкций в регионах необходимо обязательно учитывать. Руководители каждого региона и специалисты должны консультироваться с учеными.

Надо признать, что в регионах никогда не проводилось серьезных исследований – ни в союзное время, ни в период независимости Казахстана. Если хотим строить качественные дороги, должны начинать с исследований и изучения реальных факторов и условий.

Результаты своих научных изысканий Вы регулярно пуб­ликуете в рейтинговых международных научных изданиях. Когда начали это важное дело, без которого невозможно представить современную науку?

– Одну из наших первых весомых работ на английском языке с моим учителем, академиком НАН РК Шмидтом Айталиевым мы опубликовали в 1998 году в Японии в рамках международного симпозиума по проблематичным грунтам.

Исполнилось 26 лет, как мы начали публиковать научные статьи на английском. В 2006 году, когда мне предложили возглавить КазДорНИИ, я поставил перед коллективом задачу подняться до мирового уровня, создать современные научно-исследовательские лаборатории, но для этого необходимо было изучить ситуа­цию в отрасли в мире. Приш­лось выезжать в заграничные командировки.

В 2018-м во всемирно известном издательстве Springer была опубликована монография, посвященная дорожным битумам. По последним данным веб-сайта, только электронный вариант этой работы был выкуплен 2 066 раз. Сегодня дорожный научно-производственный центр сотрудничает со многими коллегами мирового уровня.

Мне приятно, что Президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил меня и наш творческий коллектив за работу и отметил, что важно продолжать исследования.

Стоит отметить, что наша беседа с Главой государства вызвала большой резонанс среди ученых, работающих не только в сфере дорожного строительства, но и в других областях науки. Полагаю, что обсуждение вопросов дорожной отрасли на самом высоком уровне вдохновило ученых и специалистов.

Во все времена кадры решали все. Как обстоит дело с этим вопросом в дорожной отрасли?

– Напомню, что более 400 миллиардов тенге выделяется из бюджета для повышения качества дорог. К сожалению, в регионах имели место случаи, когда часть этих средств расходовалась бездарно. Одна из главных причин – отсутствие профессиональных кадров. Нам срочно надо взяться за их подготовку.

Надо выделить и еще одну проб­лему – большой дефицит компетентных преподавателей на местах. В стране несколько вузов имеют лицензии по подготовке бакалавров и магистров по дорожной специальности. Только в Алматы их несколько. Кто готовит этих специалистов? Каков научный и профессиональный уровень этих преподавателей? А кто профессура, кто читает лекции?

Надо прекратить профанацию и быть честными перед самими собой. Для того чтобы повысить качество высшего профессионального дорожного образования, необходимо оптимизировать число вузов, составить перечень преподавателей, способных участвовать в подготовке специалистов. При этом нужен персональный подход, а не кампанейщина.

Я предложил сосредоточить подготовку специалистов в одном «якорном» вузе в Алматы, где будут преподавать настоящие профессионалы. В это важное для страны дело можем подключиться я, мои ученики и коллеги. Пусть мы подготовим всего десять специалистов, но они будут настоящими профи.

#дороги #ремонт #кадры #реконструкция #асфальт

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