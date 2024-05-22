Как изменились размеры соцвыплат по инвалидности и потере кормильца в Казахстане

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Более 230 млрд тенге выплатили казахстанцам в виде пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По данным Минтруда, с начала года на выплату государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено порядка 203,7 млрд тенге. Дополнительно к этому из Госфонда соцстрахования осуществили соцвыплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 26,7 млрд тенге.

По состоянию на 1 мая 2024 года численность получателей ГСП по инвалидности составляет порядка 538,7 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 196,8 тыс. человек.

«Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год. Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума», – пояснили в ведомстве.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС. Так, по состоянию на 1 мая 2024 года социальную выплату по утрате трудоспособности получили 92,1 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца – порядка 62 тыс. семей.

Кроме того, размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода. Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета.

«С 1 января 2024 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 7% в связи с увеличением размера прожиточного минимума. По решению правительства РК также на 7% были повышены размеры выплат из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца. Так, в т.г. размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для 1 группы – 95 496 тенге, 2 группы – 76 397 тенге, 3 группы – 52 089 тенге», – говорится в официальном сообщении.

Также в министерстве добавили, что по состоянию на 1 мая средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 56 913 тенге, по потере кормильца – 58 681 тенге.

#пособия #инвалидность #Минтруда #соцвыплаты #размеры

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