Сделать первый шаг

О том, как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа и почему нужно принять участие в референдуме, рассказали в партии «AMANAT».

По результатам исследования Института общественной политики партии «AMANAT», проведенного в феврале, 78% респондентов высказали запрос на перемены в общественной и политической жизни. Это значит, что казахстанцы хотят новых правил игры, и референдум – это как раз и есть ответ на этот запрос нового общественного договора между властью и народом. Государство слышит пожелания казахстанцев и приступает к их практической реализации. Участие в референдуме – это возможность для каждого выразить свое мнение по поводу предлагаемых изменений, которые предстали в виде 33 поправок в Основной закон страны.

Спикеры организованного в пресс-центре «AMANAT» брифинга постарались ответить на главный вопрос: как конституционная реформа изменит жизнь непосредственно каждого гражданина страны? Депутаты Мажилиса Саясат Нурбек и Лаззат Рамазанова, председатель правления Казахстанского института общественного развития Казбек Майгельдинов и директор Института общественной политики партии «AMANAT» Мадина Нургалиева остановились на прикладных аспектах конституционных реформ.

И первый из них – это возможность обратиться в Конституционный суд для решения своих проблем и вопросов.

– У партии «AMANAT» есть общественная приемная, и к этому инструменту граждане прибегают, когда не получается найти консенсус с государственными органами в других инстанциях. После принятия поправок в Основной закон страны у казах­станцев появится более широкая законная возможность защиты своих прав через Конституционный суд, – пояснила Мадина Нургалиева. – Референдум расширит возможности граждан и на уровне формирования состава представительной и исполнительной власти. К примеру, у нас уже есть положительный опыт выборов сельских акимов, большая часть участников которых – самовыдвиженцы. Это говорит о том, что повышается вовлеченность граждан в жизнь государства, их политическая культура и гражданское самосознание. Принятие поправок в Конституцию расширит инструментарий, позволяющий простым казахстанцам влиять на важные государственные решения.

И немаловажно, что одно из них – общественный контроль за расходованием бюджетных средств. Ведь понимать, куда и почему уходят деньги, важно и на уровне каждого кошелька, и в масштабах государства. Сейчас этой функцией наделен Счетный комитет, а согласно предлагаемым поправкам в Основной закон страны, которые будут выноситься на референдум, в Казахстане создадут Высшую аудиторскую палату, которая дважды в год будет отчитываться перед Мажилисом.

– Новая форма бюджетного планирования и повышение финансовой грамотности как на уровне государственных служащих, так и простых казахстанцев будут огромным положительным результатом предлагаемых поправок, – отметила Мадина Нургалиева. – Безусловно, это накладывает большую ответственность на депутатов Мажилиса и требует от них высокой компетенции. Но решить этот вопрос призвана высокая политическая конкуренция, на развитие которой также направлена конституционная реформа.

Участники пресс-конференции напомнили, что Глава государства снял с себя обязанности председателя главной и самой многочисленной партии страны, тем самым равноудалившись от всех политических сил и предос­тавив открытые возможности общественным лидерам проявить себя и реализовать свои амбиции.

– На заре независимости мы были уверены, что нам нужна сильная президентская респуб­лика с четким единоначалием, сегодня же мы приходим к выводу, что резонансность происходящих в обществе изменений диктует направление, напротив, в сторону большей открытости, демократизации и привлечения населения к решению конкретных социально-экономических вопросов, – подчеркнула Лаззат Рамазанова.

И референдум даст новые возможности для этого, отметила депутат. Во-первых, это упрощение регистрации политических партий, что обеспечит плюрализм мнений, даст различные взгляды на развитие государства, позволит воспитать новых общест­венных лидеров. Во-вторых, поправки в Конституцию облегчат и ускорят процедуру принятия и реализации важных законов.

– Часто избиратели требуют от нас быстрого решения тех или иных социальных проблем, но для того, чтобы изменить закон или принять новый, необходимо выдержать непростую процедуру согласования сначала в Мажилисе, потом в Сенате. Получается, что мы выпускаем закон, который актуален был еще год назад, к примеру, а после начинаем вносить в него поправки, диктуемые быстроменяющимися условиями жизни, и опять с долгими согласованиями, – сказала мажилисвумен. – Как результат – частая критика по поводу того, что законы не работают, теряют актуальность или попросту неэффективны. Законы-то работают, но у каждого есть еще подзаконные акты, разработка и принятие которых тоже требует времени.

Поправки в Конституцию, выносимые на референдум, решат и эту проблему. Законодательной инициативой обладают две ветви власти – Правительство и Парламент. Если закон инициирован Кабмином, и он необходим для оперативного решения серьезных проблем общества, параллельно с рассмотрением в Мажилисе могут быть приняты и подзаконные акты, необходимые для реализации этой инициативы. Таким образом, время, необходимое для того, чтобы заработала та или иная законодательная норма, значительно сокращается.

– Это огромный плюс, который придаст исполнительной власти большую маневренность, а казахстанцам даст возможность почувствовать оперативный ответ на социальные запросы, – отметила Лаззат Рамазанова. – Но нужно помнить о том, что все принимаемые поправки возлагают большую ответственность как на депутатов Мажилиса, так и на всех казахстанцев и без их активного участия в жизни страны теряют всякий смысл. И первый шаг, который необходимо сделать на пути к Новому Казахстану, – прийти на референдум.