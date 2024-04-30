Как изменится налог на транспорт в Казахстане

На протяжении нескольких лет поднимается вопрос о пересмотре налогообложения легкового автотранспорта для установления более справедливого подхода в зависимости от срока эксплуатации и стоимости автотранспорта

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О том, как может измениться налог на транспорт, в ответе на депутатский запрос сенаторов, рассказал премьер Олжас Бектенов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Предлагается дифференцированный подход налогообложения в зависимости от года выпуска автомобиля.

Так, рассматривается установление следующих понижающих коэффициентов к ставкам налога на транспортные средства:

- для авто с годом выпуска от 10 до 20 лет – 0,7;

- для авто с годом выпуска свыше 20 лет – 0,5.