Как изменится налог на транспорт в Казахстане

На протяжении нескольких лет поднимается вопрос о пересмотре налогообложения легкового автотранспорта для установления более справедливого подхода в зависимости от срока эксплуатации и стоимости автотранспорта
О том, как может измениться налог на транспорт, в ответе на депутатский запрос сенаторов, рассказал премьер Олжас Бектенов, передает корреспондент Kazpravda.kz
Предлагается дифференцированный подход налогообложения в зависимости от года выпуска автомобиля.
Так, рассматривается установление следующих понижающих коэффициентов к ставкам налога на транспортные средства:
- для авто с годом выпуска от 10 до 20 лет – 0,7;
- для авто с годом выпуска свыше 20 лет – 0,5.
«На сегодняшний день подходы по данному вопросу прорабатываются. После принятия окончательного решения по предлагаемым подходам они найдут отражение в проекте нового Налогового кодекса», – заключил Бектенов.