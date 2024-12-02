Как изменятся размеры госпособий в 2025 году

С 2025 года все размеры госпособий семьям, имеющим детей, будут проиндексированы на 6,5%

Фото: пресс-служба правительства РК

Об этом на брифинге по текущей ситуации на валютном рынке сообщил вице-премьер – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, передает корреспондент Kazpravda.kz

Спикер назвал три внешних фактора, влияющих на корректировку курса нацвалюты: глобальное усиление индекса доллара в последние месяцы, снижение цен мировых цен на нефть, ослабление российского рубля.

Байбазаров заверил, что в Казахстане никакого дефолта не ожидается ни со стороны правительства, ни со стороны БВУ, ни со стороны квазигоссектора.

«Финансовое состояние страны стабильное. У нас есть импортозависимость в стройсекторе, мы активно работаем над снижением зависимости по товарам, которые в первую очередь влияют на изменение валютного курса», – сказал Байбазаров.

Он отметил, что будут приняты меры для минимизации возможных негативных последствий колебаний на валютном рынке для экономики и населения: у правительства достаточно ресурсов и инструментов. По его словам, правительство продолжит сдерживание инфляции за счет насыщения рынка товарами, защиты конкуренции, внешнеторгового регулирования и регулирования тарифов.

«Правительство мониторит ситуацию и будет сдерживать цены на социально-значимые продовольственные товары. Будут задействованы запасы нового урожая. С приближением праздников предпринимаются меры для снижения цен, для стабилизации рынка в зимний период. В начале февраля будут разбронированы запасы овощей и стабзапасов. Также усилена работа комиссий по выявлению непродуктивных посредников и фактам превышения торговой надбавки», – сообщил спикер.

Вице-премьер проинформировал, что с 1 января 2025 года будет осуществлена ежегодная индексация солидарной пенсии на 8,5%, соцпособий и базовой пенсии - на 6,5%.

По прогнозам правительства, ситуация с курсом тенге стабилизируется.