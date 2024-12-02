Как изменятся размеры госпособий в 2025 году

Правительство, Банки и финансы
19
Гульмира Кунапия
корреспондент

С 2025 года все размеры госпособий семьям, имеющим детей, будут проиндексированы на 6,5%

Фото: пресс-служба правительства РК

Об этом на брифинге по текущей ситуации на валютном рынке сообщил вице-премьер – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, передает корреспондент Kazpravda.kz

Спикер назвал три внешних фактора, влияющих на корректировку курса нацвалюты: глобальное усиление индекса доллара в последние месяцы, снижение цен мировых цен на нефть, ослабление российского рубля.

Байбазаров заверил, что в Казахстане никакого дефолта не ожидается ни со стороны правительства, ни со стороны БВУ, ни со стороны квазигоссектора.

«Финансовое состояние страны стабильное. У нас есть импортозависимость в стройсекторе, мы активно работаем над снижением зависимости по товарам, которые в первую очередь влияют на изменение валютного курса», – сказал Байбазаров.

Он отметил, что будут приняты меры для минимизации возможных негативных последствий колебаний на валютном рынке для экономики и населения: у правительства достаточно ресурсов и инструментов. По его словам, правительство продолжит сдерживание инфляции за счет насыщения рынка товарами, защиты конкуренции, внешнеторгового регулирования и регулирования тарифов.

«Правительство мониторит ситуацию и будет сдерживать цены на социально-значимые продовольственные товары. Будут задействованы запасы нового урожая. С приближением праздников предпринимаются меры для снижения цен, для стабилизации рынка в зимний период. В начале февраля будут разбронированы запасы овощей и стабзапасов. Также усилена работа комиссий по выявлению непродуктивных посредников и фактам превышения торговой надбавки», – сообщил спикер. 

Вице-премьер проинформировал, что с 1 января 2025 года будет осуществлена ежегодная индексация солидарной пенсии на 8,5%, соцпособий и базовой пенсии - на 6,5%.

По прогнозам правительства, ситуация с курсом тенге стабилизируется. 

«Правительство заложило среднегодовой курс 470 тенге за доллар. Будем смотреть на динамику и в 1 квартале следующего года станет более понятно, в каком направлении двигаться», - заключил министр. 

#инфляция #доллар #курс

Популярное

Все
Шторм «Бора» обрушился на Грецию, есть жертвы
Запретить оставлять без присмотра детей младше 12 лет предлагает Закиева
Казахстан и Китай начали обмен иностранными бланками разрешений в электронном формате
500 тысяч доз «синтетики»: крупная нарколаборатория ликвидирована в Караганде
Байден помиловал своего сына
В каких соревнованиях будут участвовать казахстанские спортсмены на этой неделе
Бектенову представили план развития NU, НИШ и «Назарбаев Фонда»
Определены победители Республиканской олимпиады для учеников сельских школ
«Независимые»: документальную драму о проблеме наркомании представили в Астане
Робот Tesla Optimus научили ловить теннисные мячи
Казахстанский препарат против рака успешно прошел две фазы испытаний
Столичным инвесторам незаконно отказывали в предоставлении земельных участков
Сколько медалей завоевали казахстанские спортсмены на прошлой неделе
Сохранять органы доноров вне организма смогут в Казахстане
Сколько валюты продадут из Нацфонда в декабре
Оксфордский словарь выбрал существительное года
Орден «Достық» II степени вручили послу Китая в Казахстане
Сколько казахстанцев призовут в армию в 2025 году
Упорядочить проезд к Большому Алматинскому озеру хотят чиновники
В соцсетях набирают популярность видеоролики с участием детей военнослужащих Национальной гвардии МВД РК
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Шоу Stranger: Димаш Кудайберген выступил с сольным концертом в Германии
Трудов высокая оценка
Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Владимир Путин прилетел в Астану
Токаев принял главу Минтруда Светлану Жакупову
Водителя под наркотиками задержали в Акмолинской области
Правительство не поддержало идею о создании алиментного фонда в РК
Наркотики под видом товаров присылали почтой в Астану из США
В Казахстане создаются кластеры высокого передела
Сегодня начинается государственный визит Президента России в Казахстан
Разбивавших машины и остановки вандалов наказали в Астане
Жилищная политика: обеспечить доступность прежде всего нуждающимся слоям населения
В 2024-м зарегистрировано более 17 тыс. случаев интернет-мошенничества
В Караганде запустили новый казахстанский маркетплейс
Регионы развивают связи и наращивают взаимодействие
Очередную трассу хотят сделать платной в Казахстане
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Больничный теперь не подделаешь
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
Шатры и юрты Великой степи
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022

Читайте также

Сколько валюты продадут из Нацфонда в декабре
Сохранять органы доноров вне организма смогут в Казахстане
Денежные перевод граждан облагаться налогом не будут – МНЭ
Базовая ставка повышена до 15,25%

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]