Фото: baq.kz

Ежегодно, в третье воскресенье августа, в Казахстане отмечается День спорта. В этом году праздник приходится на 17 августа. Фигурное катание - один из самых популярных видов спорта в стране. Казахстанские спортсмены в этой дисциплине добились значительных успехов на международной арене. О развитии фигурного катания и подготовке к Олимпийским играм в Италии в интервью BAQ.KZ рассказала главный тренер сборной Казахстана по фигурному катанию Асем Касенова.

- Асем Робертовна, расскажите о подготовке сборной Казахстана к Олимпийским играм в Италии. На каком этапе она сейчас находится и где располагается команда?

- На данный момент у фигуристов Казахстана есть две квоты на Олимпийские игры 2026 года в Италии — одна в женском одиночном катании и одна в мужском. Дополнительная мужская квота может быть получена по итогам квалификационного турнира в Пекине, который пройдет с 18 по 21 сентября 2025 года. Там страну будет представлять второй номер сборной — Диас Джиренбаев.

Подготовка основных участников Олимпиады — Михаила Шайдорова и Софьи Самоделкиной — идет планомерно. Михаил тренируется в Алматы, Софья — в Ирвайне (США). Недавно Софья успешно открыла соревновательный сезон в Норвуде.

- Особое внимание сейчас приковано к Михаилу Шайдорову, особенно после его выступления на чемпионате мира в Бостоне. Расскажите, на чем сосредоточена работа в его подготовке к Олимпиаде?

- Олимпийский сезон — это огромная ответственность. Миша и Софья вместе со своими тренерами и хореографами активно работают над усложнением программ, отработкой элементов, передачей образа и улучшением компонентов.

Ближайшие старты сборной: 1–4 октября — международный турнир Denis Ten Memorial в Алматы на "Халык Арене", посвященный памяти призера Олимпиады-2014 Дениса Тена. Здесь выступят Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина, а также многие известные казахстанские фигуристы.

24–26 октября — этап Гран-при Cup of China в Чунцине (Китай) — участие Михаила Шайдорова.

7–9 ноября — этап Гран-при в Осаке (Япония) — участие Софьи Самоделкиной.

14–16 ноября — этап Гран-при Skate America (США) — участие Михаила Шайдорова.

- В последнее время в спорте все больше внимания уделяется психологической подготовке. Как эта работа выстроена в команде?

- В сборной работает штатный психолог — высококвалифицированный специалист, который будет сопровождать спортсменов на протяжении всего соревновательного периода.

- Как вы оцениваете уровень развития фигурного катания в Казахстане?

- За последние годы уровень казахстанского фигурного катания заметно вырос, что видно по результатам спортсменов на национальных и международных стартах. Популярность этого вида спорта в стране также растет. Открытие ледовых арен в регионах позволило увеличить набор юных фигуристов. Мотивация родителей играет ключевую роль в развитии детского спорта, а успехи лидеров сборной вдохновляют не только детей, но и взрослых любителей фигурного катания, для которых также проводятся соревнования.

Особая благодарность — тренерам, хореографам и специалистам по всей стране, чья преданность делу и профессионализм способствуют развитию этого красивого вида спорта. Хочется пожелать всем коллегам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений. Пусть наше общее дело объединяет сердца, укрепляет характер и дарит незабываемые эмоции.