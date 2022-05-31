Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"

«Не хочу быть черствой»

Республиканскую общественную приемную партии «AMANAT» второй год возглавляет мать семерых детей Алия Садырбаева.

Обладательница звания «Алтын алқа» и гражданская активистка рассказала «КП» о буднях республиканской и мобильных партийных общественных приемных и важности участия каждого гражданина в жизни страны.

– Алия Болатбековна, вы только что вернулись из поездки по регионам. Наверное, в связи с подготовкой к общерес­публиканскому референдуму у партии сейчас очень плотный график работы?

– Общественные приемные партии «AMANAT» работают в штатном режиме, хотя обращений от граждан, многие из которых задают вопросы относительно поправок в Конституцию, конечно же, стало больше. В основном люди спрашивают: что изменится, в чем суть реформ?

Наши сотрудники отвечают на вопросы и объясняют важность участия в референдуме каждого гражданина. Ведь это возможность сделать выбор в пользу более активного граж­данского общества и открытого государства.

– Работать в общественной приемной, наверное, непросто – люди редко приходят с благодарностью. В основном, как я понимаю, жалуются на неспра­ведливость или просят о помощи. Почему вы решили заняться этим делом?

– С людьми работать, безусловно, тяжело, но интересно. Я начала заниматься общественной деятельностью очень давно.

У меня большая семья, был бизнес, а свободное время я посвящала тому, что приносило мне огромное удовольствие – помогала людям в решении их проблем. Работала с людьми в собственном небольшом офисе – что-то вроде маленькой общественной приемной, лично моей. Но со временем начала понимать: для действительно эффективной работы не хватает ресурсов. Одно дело – помочь обратившемуся написать обращение в акимат или другой государственный орган, получить необходимые документы, а другое – добиться системного решения вопроса.

Долго думала, как масштабировать свою деятельность и вывес­ти ее на более высокий уровень. И решение нашлось – в начале 2021 года руководство партии предложило мне возглавить работу с гражданами. Для меня это не просто работа, а любимое дело, от результатов которого я получаю огромное удовольствие. Если удается решить проблемный вопрос и сделать жизнь хотя бы одного отдельного человека лучше, очень радуюсь.

– У мамы семерых детей остается энергия на помощь другим людям?

– Сколько себя помню, всегда была очень деятельной. В детстве старалась приютить бездомных кошек и собак, найти им новый дом и дать их судьбе положительное решение. Откуда эта потребность помогать, сложно сказать. Считаю себя человеком счастливым, самодостаточным, в жизни сложилось все – и семья, и карьера. А потом, очень многому научило материнство – и правильно организовать собственное время, и большей эмпатии и сочувствию. Ведь недаром говорят, что мама одного ребенка очень устает, а мама троих – уже нет.

В какой-то момент я поняла: нужно просто правильно определить приоритеты, и все, что на самом деле неважно, отсекается само собой. К тому же дети быстро растут, и из малышей, требующих много внимания и времени, превращаются в хороших помощников, советчиков, друзей.

Получается так, что энергия, затраченная тобой, возвращается стократно. Поэтому чем больше ты отдаешь, тем сильнее становишься. Наверное, звучит парадоксально, но у меня в жизни получается именно так.

И работа в партийной общественной приемной тоже дает дополнительный ресурс. Чем большему количеству людей удается помочь, тем больше находится энергии на новые свершения. Я хочу, чтобы жизнь каждого казахстанца менялась в лучшую сторону и чтобы каждый эти изменения ощущал.

Вот простой пример. Буквально на днях ребенку, которому требовалась операция по пересадке костного мозга, выделили квоту на проведение этой операции в Турции. Родители продали квартиру, машину, проводили сборы в соцсетях, где я о них и прочитала. Созвонилась с Леной (так зовут маму мальчика), узнала всю информацию, и мы обратились в Министерство здравоохранения.

Какова же была наша радость, когда выяснилось, что государство может выдать квоту на эту операцию за рубежом! Для семьи это –большое счастье. И вот теперь они готовятся к поездке, а мы все молимся за здоровье Далера и ждем хороших новостей! Разве такие новости могут не воодушевлять?!

– А если не получается решить вопрос?

– Стараемся работать до последнего и искать варианты. Не получается чаще всего, если речь идет об обжаловании судебного решения или вмешательстве в деятельность правоохранительных органов. Таких полномочий у партии нет. Нет и материальных средств, которые требуются для решения определенных вопросов, например, оплаты лечения.

В первом случае мы можем помочь организовать дополнительный переговорный процесс и сопровождать в нем просителя с юридической точки зрения. Кто-то просит о личной встрече в Генеральной прокуратуре, и у партии здесь есть ресурсы – у нас на постоянной основе проводят приемы заместители Генерального прокурора.

Конституционный суд, который будет создан в случае принятия поправок в Основной закон страны, как раз и призван снять социальные запросы на справедливость в этом отношении.

Во втором случае наша задача заключается в привлечении спонсоров или поиске административных вариантов решения проблемы. Здесь тоже очень помогает авторитет партии «AMANAT», и человек, обращающийся за помощью, ощущает эту поддержку.

– Часто говорят, что общественная приемная партии «AMANAT» – это последний шанс для людей, которые не нашли справедливости в государственных органах. Как вы относитесь к такому утверж­дению?

– Мы это ощущаем очень остро. Люди часто так и говорят: вы – наша последняя надежда. Можете представить, какую ответственность накладывают эти слова. Поэтому пытаемся приложить максимум усилий, чтобы помочь каждому.

Но, с другой стороны, это значит, что казахстанцы доверяют партии «AMANAT», верят в ее силу. Ну а партия и общественные приемные, в частности, стараются это доверие оправдать.

За прошлый год в Республиканскую общественную приемную поступило более 174 тысяч обращений, а за четыре месяца этого – уже свыше 54 тысяч. 53% из них находят положительное решение.

Если классифицировать все эти обращения, получится, что больше всего казахстанцев волнуют вопросы, связанные с трудоустройством и трудовыми спорами, социальным обеспечением, выделением жилья и земельных участков, оформлением документов в этой сфере. Немало обращений касаются жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры населенных пунктов и проблем в области здравоохранения.

– В этом году партия запустила новый проект – мобильные общественные приемные, которые выезжают в регионы и самые отдаленные населенные пункты. Какова его задача, если в каждом районе есть филиалы партии, куда жители могут беспрепятственно обратиться?

– Безусловно, можно сидеть и ждать, когда человек донесет нам свою проблему, но это работа в старом формате. Глава государства Касым-Жомарт Токаев на внеочередном съезде партии «AMANAT» поручил находить новые практики, позволяющие каждому казахстанцу не только быть услышанным, но и почувствовать, что государство заинтересовано в его мнении.

Поэтому мы пересмотрели подходы и решили, что должны сами выезжать в отдаленные села и спрашивать у людей, какие проблемы и вопросы их волнуют, какие предложения у них есть, чтобы сделать жизнь более комфортной. Так и возник­ла идея создания мобильных общественных приемных.

Они начали работать с 14 марта. За это время партийцы, в том числе и я, посетили 348 сельских населенных пунктов и приняли 3 720граждан. Можно считать, что все эти люди не были бы услышаны, не обратись мы к ним. Кроме того, сразу же, на местах, положительное решение нашли 22% обращений. Это значит, что снять их с повестки могли местные власти, просто уделив больше внимания своему населению.

Но они, видимо, ждали, когда приедем мы, и уже тогда начали искать решение имеющихся проблем. Более того, бывает, что жители поселков говорят, что увидели своего акима только благодаря визиту партии.

Но есть и совсем другие примеры, когда жители рассказывают о вопросах, требующих системного решения на республиканском уровне, а так говорят: других проблем нет, аким хороший, все решает.

– Какие вопросы волнуют казахстанцев, живущих в аулах? Есть ли отличия в запросах и взглядах аулчан и жителей больших городов?

– Сложно сказать о разнице по регионам, но вот схожесть точно есть. Что в северных, что в южных областях есть проблемы с водопроводом и питьевой водой. А также земельный воп­рос по-прежнему актуален. На севере люди просят дать земли для выпаса скота, а на юге нужны посевные площади.

Другие актуальные вопросы для всех сельчан – капитальный и средний ремонт дорог областного, районного и внутрипоселкового значения, благоустройство, подведение инфраструктуры, газоснабжение.

Что касается отличий в менталитете, если можно так сказать, то жителей сел больше волнуют их общие вопросы, а горожан – частные. В городах больше жалоб на неправомерность действий влас­тей, в аулах же не особо любят сетовать на местное руководство.

– 5 июня казахстанцы придут на участки для голосования, чтобы выбрать будущее страны. Конституционная реформа предоставляет широкие возможности для участия граждан в жизни страны. Вы по долгу службы встречаетесь со многими людьми. Готовы ли, по вашему мнению, жители нашей страны к делегированию от государства этих полномочий себе?

– Думаю, гражданское общество воспитывается постепенно. Я сама всегда занимала активную позицию в этом плане, в том чис­ле и критично высказывалась по многим вопросам.

Сегодня люди ощущают результаты первых политических реформ, они говорят об этом. Хочу, чтобы мои дети жили в этой стране, на этой земле, а не искали лучшей доли за границей. И Казахстан сегодня и в будущем должен быть цивилизованным пространством, где каждый житель может реализовать свой потенциал, иметь достойную работу и равные возможности. А это напрямую зависит от культуры гражданского общества.

Я не хочу быть черствой и равнодушной и вижу, что мои земляки придерживаются такой же позиции.

– Что вы отвечаете, когда спрашивают, стоит ли идти на референдум?

– Что большие изменения начинаются с первого шага. И нам всем нужно его сделать.