Как меня провели с летом

(сочинение на заданную тему)

В последний день учебного года классная руководительница сказала: «Дети, домашних заданий на летние каникулы не будет…» Мы обрадовались, а она смахнула со щеки слезу и добавила: «…потому что каникул в этом году не будет».

Мы всем классом пошли к директору школы. В кабинете пахло сердечными каплями. «Да, ребята, каникулы отменяются. Навсегда, – подтвердил ужасную новость директор и запил водой три таблетки валерьянки, – но зато вы не будете учиться двенадцать лет…» Мы обрадовались, а он, тяжело вздохнув, добавил: «В связи с очередной реформой образования в порядке эксперимента в нашей школе вводится 50-летка».

Прошло пол-столетия. Нам вручили аттестаты перезрелости, книжки юных пенсионеров и поздравили с бессрочными каникулами…

…И тут я проснулся от звонка на большую перемену. Надо мной стояла моя бабушка с будильником в руках: «Вставай, внучек, в школу опоздаешь». «Уже и на пенсии нет покоя, – рассердился я и спросил, – Какой сегодня год?» Бабушка потрогала мой лоб. «Бедный, бедный ребенок, – пригорюнилась она, – а я предупреждала: занятия во время каникул до добра не доведут». И вот что я понял. Первое: 50-летка и полная отмена летних каникул – это пока что страшный сон. Второе: бабушек нужно слушаться. Даже если ты министр.