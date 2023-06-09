Как меня провели с летом Общество 9 июня 2023 г. 1:00 256 Николай Веревочкин Депутат Ирина Смирнова о продлении учебного года в Казахстане: «Я, как учитель, как эксперт в области образования, считаю, что это волюнтаристское, непродуманное решение, потому что наши дети, в отличие от детей других стран, занимаются не четыре часа в день, а по шесть-семь. Поэтому, если измерить количество уроков, то оно соответствует той продолжительности учебного года, которая есть за рубежом. Кроме того, дети в некоторых странах отдыхают зимой месяц или в другое время года – два месяца. У них совершенно другая структура учебного года». (Из Интернета) рисунки Николая Веревочкина (сочинение на заданную тему) В последний день учебного года классная руководительница сказала: «Дети, домашних заданий на летние каникулы не будет…» Мы обрадовались, а она смахнула со щеки слезу и добавила: «…потому что каникул в этом году не будет». Мы всем классом пошли к директору школы. В кабинете пахло сердечными каплями. «Да, ребята, каникулы отменяются. Навсегда, – подтвердил ужасную новость директор и запил водой три таблетки валерьянки, – но зато вы не будете учиться двенадцать лет…» Мы обрадовались, а он, тяжело вздохнув, добавил: «В связи с очередной реформой образования в порядке эксперимента в нашей школе вводится 50-летка». Прошло пол-столетия. Нам вручили аттестаты перезрелости, книжки юных пенсионеров и поздравили с бессрочными каникулами… …И тут я проснулся от звонка на большую перемену. Надо мной стояла моя бабушка с будильником в руках: «Вставай, внучек, в школу опоздаешь». «Уже и на пенсии нет покоя, – рассердился я и спросил, – Какой сегодня год?» Бабушка потрогала мой лоб. «Бедный, бедный ребенок, – пригорюнилась она, – а я предупреждала: занятия во время каникул до добра не доведут». И вот что я понял. Первое: 50-летка и полная отмена летних каникул – это пока что страшный сон. Второе: бабушек нужно слушаться. Даже если ты министр. #дети #школа #школьники #РК #каникулы #учебный год #продление