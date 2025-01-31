Как молодой зергер популяризирует казахстанское ювелирное искусство за рубежом

Общество
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Бахыт Мухамедрахимова-Тасова

Мастеру Рауану Казбалинову всего 24 года, но его изделия узнаваемы далеко за пределами Казахстана – в странах Европы, в Японии, США

фото из архива Рауана Казбалинова

Для казахского народа ювелирное искусство всегда имело особое значение. Ювелирные изделия являлись не просто украшением, но и своеобразным оберегом, который надевали на девушек еще с самого младенчества для защиты от сглаза и порчи. Ювелирное искусство казахского народа актуально и на сегодняшний день.

Случайное знакомство с отцом молодого ювелира Нурланом Казбалиновым, который в настоящее время живет и трудится в США, натолкнуло на подготовку материала о талантливом сыне.

«Рауан с раннего детства проявлял неподдельный интерес к ювелирному делу. Помню, будучи пятиклассником, самостоятельно пытался делать оригинальные цепочки», – рассказывает о сыне Нурлан Тохтарбаевич. К слову, глава семейства более тридцати лет жизни посвятил ювелирному мастерству и большую любовь к этому искусству привил своим двум сыновьям. Старший сын также пошел по стопам отца, профессионально занимается ювелирным делом, хотя в своей деятельности основной акцент делает на дизайне и компьютерной графике.

Нельзя не отметить роль в воспитании сыновей матери Айман Нургазиновой, педагога-филолога, преподавателя русского языка в казахской школе, учителя английского языка, переводчика.

Нурлан Казбалинов в свое время окончил Казахскую национальную академию искусств имени Темирбека Жургенова (КазНАИ). Однажды, приехав к старшей сестре в город Шымкент, а она тоже личность творческая – художник по образованию, он увидел, как зять занимается ювелирным искусством. Это вдохновило обучаться у местных мастеров-ювелиров.

…Родом Рауан Казбалинов из Семипалатинска, ныне это город Семей. В 2019 году окончил Алматинский многопрофильный колледж по специальности «дизайн». С 16-летнего возраста начал обучаться ювелирному делу у своего отца. Работает он с драгоценными металлами, в основном с серебром. Предпочтение отдает технике горячей эмали, выпиловке, зерне, оксидированию. Следует отметить, что ему, как самобытному талантливому дизайнеру, присущ индивидуальный стиль.

Истоки казахского ювелирного искусства уходят в глубь тысячелетий, оно всегда занимало особое место в культуре нации. Археологические раскопки показали, что с древнейших времен на территории современного Казахстана создавались изделия из меди, олова, золота и других драгоценных металлов. Ювелирные мастера, зергеры всегда относились к своей работе очень трепетно, изделия у казахов всегда отличались изысканностью, роскошью, богатством. Именно несравнимый орнаментный декор отличает казахское ювелирное искусство от европейского. Украшения могли многое рассказать о его хозяине: о его принадлежности к роду, семейном статусе и положении в обществе.

По словам Рауана Казбалинова, одна из самых главных особенностей в казахском ювелирном искусстве – это отношение мастеров к камню, который всегда нес в себе большой смысл и играл роль куда более важную, нежели обычное украшение. Для европейских стран камень был некой демонстрацией богатства и роскоши, являясь по большой части просто украшением. Но для зергеров он всегда был и остается источником неисчерпаемой силы, который оберегает своего хозяина от сглаза, бед и прочих недугов.

В своей работе молодой мастер широко использует полудрагоценные камни: бирюзу, агат, малахит, сердолик, лазурит.

Рауан Казбалинов активно участвует в таких международных выставках-ярмарках Центральной Азии, как «Караван», «Шелковый путь», «Ару». Он традиционно принимает активное участие в городских и национальных ярмарках ремесленников – «Время тюльпанов», «Жибек жолы».

Профессиональная деятельность тесно связывает его с такими известными ювелирами Казахстана, как Серик Рысбеков, Сержан Баширов, Гани Апкеев. К примеру, работая в мастерской Серика Рысбекова, Рауан не просто перенимал опыт одного из известных ювелиров-художников Казахстана, но и выработал свой неповторимый стиль. К слову, Серик Рыспеков работает в технике горячей эмали по серебру с использованием натуральных камней.

У Рауана, так же как и у мастера, один из любимых материалов – серебро. Каждое произведение несет в себе заложенное автором глубокое смысловое и символическое значение.

По словам молодого ювелира, национальные казахские изделия отличаются массивностью и торжественностью. К популярным украшениям относятся амулеты (тумары), кольца (жүзік), шолпы и шашбау (украшения, которые крепятся к волосам), браслеты (білезік), серьги (сырға) и колье (алқа). Несмотря на то что в настоя­щее время большим спросом на рынке пользуются украшения, сделанные в стиле минимализма, казахские национальные ювелирные изделия по-прежнему остаются востребованными у современных девушек.
А ювелиры нашего времени с честью продолжают великолепные традиции мастеров прошлого.

Рауан Казбалинов особо отметил участие в международной ювелирной выставке «АРУ» в южной столице и в Астане. По словам мастера, ювелирный выставочный проект, развернутый Международной выставочной компанией «КАЗЭКСПО» с 2003 года, является единственной международной ювелирной выставкой не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии. Данная выставка ежегодно проходит при поддержке Правительства и Нацио­нальной ассоциации ювелиров Казах­стана в городе Алматы в апреле и в ноябре – в Астане. Активное участие в ней принимают мировые лидеры ювелирной отрасли из Армении, Бельгии, Индии, Италии, ОАЭ, России, Турции, Украины, Чехии, Кыргызстана, а также казахстанские ювелирные компании.

Будучи активным участником Цент­ра декоративно-прикладного искусства «Бахыт» в южной столице Рауан Казбалинов преследует благородную цель популяризации казахстанского ювелирного искусства на международном уровне посредством участия в различных выставках, ярмарках ремесел. Ведь декоративно-прикладное искусство Центральной Азии – это огромный мир, полный ярких красок и форм выражения, самобытности, красоты и таланта. Это вековые традиции и яркая современность, поражающая богатством и разнообразием народного творчества.

От всей души хочется пожелать талантливому Рауану новых ювелирных шедевров, реализации самых смелых замыслов в непростом труде! Пусть наступивший 2025 год станет новой точкой отчета в творчестве на благо казахстанцев!

Наверное, не случайно однажды известный итальянский архитектор, скульптор, художник и драматург Джованни Лоренцо Бернини заметил: «Когда вы смотрите на украшение, вы видите лишь камни, золото, огранку и шлифовку. Ювелир же видит целую историю».

#США #искусство #Европа #популяризация #ювелир

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