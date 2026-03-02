Информация об этом опубликована на сайте ЦИК РК, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Уважаемый участник референдума!

Как Вы можете проголосовать, если в день голосования 15 марта 2026 года будете находиться не по месту своей регистрации?

Для этого до 18:00 часов 14 марта 2026 года Вы можете обратиться с письменным заявлением в свою участковую комиссию и предъявить документ, удостоверяющий личность. Комиссия выдаст Вам открепительное удостоверение.

Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется.

В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается, и его дубликат не выдаётся.

Обратите внимание, что открепительное удостоверение не выдаётся гражданам, желающим проголосовать на другом участке в пределах того же населенного пункта.

В день голосования предъявите открепительное удостоверение на участке по месту Вашего пребывания. Участковая комиссия включит Вас в список для голосования.

Для получения подробной информации можете обратиться в call-центр акимата вашего населённого пункта.