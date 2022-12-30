Как на праздники будет работать общественный транспорт в Алматы

В управлении городской мобильности Алматы сообщили, как в праздничные дни будет ездить общественный транспорт в мегаполисе, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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"31 декабря общественный транспорт будет работать в штатном режиме с 06:00 до 23:00. 1 января на линию выйдет 50% автотранспорта. 2, 3 января общественный транспорт будет работать по графику праздничного дня – на линии будут 70% автобусов и троллейбусов. Ночной маршрут №3 будет курсировать без изменений в графике – с 23:00 до 06:00", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в выходные дни на маршруте №12, который едет в направлении ВСК "Медеу" и работает до 00:30, будут курсировать 20 автобусов.

Метрополитен в Алматы будет работать с 06:20 до 00:00 по графику праздничного дня с интервалом движения 12-15 минут.

Ранее стало известно, как будут ходить автобусы в новогодние праздники в Астане.