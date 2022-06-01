Общество
Как научить ребенка вести себя в случае возникновения какой-либо угрозы
Александра Власова

Простые советы

МВД призвало родителей обсудить с детьми основные правила безопасности в случае возникновения какой-либо угрозы.

– Безопасность детей всегда находится под пристальным вниманием органов полиции, но с наступлением летнего периода этому уделяется особое внимание. Несмотря на ежегодно проводимую разъяснительную работу с населением, мы продолжаем сталкиваться со старыми проблемами, угрожающими безопаснос­ти детей, –это дорожно-транспорт­ные происшест­вия, бесконтрольное нахож­дение детей на улицах, в том чисте и в ночных заведениях, – сказал на брифинге заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД РК Жасулан Жуманалин.

Сейчас сотрудники полиции уделяют большое внимание профилактике дорожно-транспортного травматизма среди детей. Также правоохранители отмечают, что взрослые переоценивают способность детей учиться методом проб и ошибок. Например, некоторые родители сами передают ключи от автомашин своим несовершеннолетним детям, что приводит не только к нарушениям правил дорожного движения и ДТП, но и ставит под угрозу жизнь как самих несовершеннолетних, так и тех, кто может оказаться рядом.

Несоблюдение родителями ПДД копируется ребенком, который должен знать эти правила и в любых ситуациях придерживаться их. Важно научить ребенка смотреть по сторонам, прежде чем переходить улицу, и быть внимательным во дворах – останавливаться перед выходом за припаркованную машину, которых немало во дворах.

МВД рекомендует родителям периодически напоминать детям о простых вещах, которые обезопасят их жизнь. Вот эти советы.

Убедите ребенка: вне зависимости от того, что произошло, вы должны знать о происшествии. Ни в коем случае не сердитесь, всегда принимайте его сторону.

Объясните, что некоторые факты никогда нельзя держать в тайне, даже если они обещали кому-то не говорить о них.

Научите детей не вступать в диалог с любым незнакомым взрослым, игнорировать его внимание. Не брать угощений и подарков от незнакомых людей на улице. Если их предлагают, позвонить родителям.

Разъясняйте, что если незнакомый взрослый хочет увести ребенка куда-то, предлагает показать новую игру в телефоне, котенка, щеночка либо что-то другое, то это сигнал об опас­ности. Если это происходит в безлюдном месте, научите ребенка кричать, бежать, сопротивляться – всячески привлекать внимание других людей.

Когда по улице за ребенком идет незнакомый взрослый – не заходить в подъезд дома, оставаться на улице, обратиться к соседям с просьбой проводить до квартиры либо дождаться, когда в подъезд зайдет знакомый человек. Если все-таки ребенок зашел в подъезд, а следом зашел незнакомец, то не садиться в лифт, а в случае опасности звонить, стучать в любую квартиру на площадке, кричать, просить о помощи.

– Почаще проговаривайте с детьми эти ситуации, дайте им понять, что к родителям они всегда могут обратиться за помощью и советом, – заключил Жасулан Жуманалин.

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