Как найти работу через мобильное приложение Enbek, подсказали в Минтруда

Более 12 тысяч казахстанцев скачали мобильное приложение Enbek, которое позволяет через смартфоны получить услуги в сфере занятости, предоставляемые на Электронной бирже труда (ЭБТ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Фото: пресс-служба Минтруда РК

Приложение полностью синхронизировано с сайтом enbek.kz и уже не только помогает с поиском вакансий и трудоустройством, но и позволяет зарегистрироваться в качестве безработного, чтобы получить социальную выплату по потере работы.

«Так, лицами, ищущими работу, зарегистрировались 6,2 тысячи человек, статус безработного получили 5,7 тысячи, из которых более 200 граждан уже направили заявления и получили социальную выплату по потере работы», – поделились цифрами в МТСЗН.

Приложение дает возможность трудоустроиться на социальные рабочие места, общественные работы, а также по проектам «Молодежная практика», «Первое рабочее место», «Контракт поколений» и «Серебряный возраст».

«В мобильном приложении Enbek пользователи могут как откликаться на заинтересовавшие их вакансии, так и получать приглашения от работодателей. А удобная функция push-уведомлений поможет не пропустить информацию о просмотрах резюме и откликов, приглашений на собеседование и решений работодателя по результатам собеседования», – подсказали в министерстве.

Скачать полезное приложение казахстанцы могут через PlayMarket и AppStore.