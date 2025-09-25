Услуги омбудсмана – бесплатные
Если у вас возникли разногласия с банком по договору займа, но решить их не удалось, то можно обратиться к банковскому омбудсману. Он помогает заемщикам-физическим лицам в досудебном урегулировании споров с банками второго уровня и организациями, которые получили право требования по кредитному договору, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АРРФР
Услуги омбудсмана – бесплатные. Сам процесс направлен на поиск компромисса между сторонами.
В каких случаях нужно обращаться к банковскому омбудсману?
Банковский омбудсман рассматривает споры, связанные с изменением условий займа, реструктуризацией задолженности и другими вопросами, касающимися исполнения обязательств по договору банковского займа.
Есть и исключения:
- дело уже рассматривается судом или по нему вынесено судебное решение;
- нет доказательств обращения в банк для урегулирования спора;
- обращение повторное, без новых обстоятельств;
- обращение подано юридическим лицом или третьими лицами без полномочий;
- спор касается микрофинансовых займов (в этом случае нужно обращаться к микрофинансовому омбудсману);
- вопрос связан с мошенничеством.
Какие нужны документы для обращения к банковскому омбудсману?
Заемщик должен представить:
- договор банковского займа и график платежей;
- дополнительные соглашения к договору (если есть);
- копию обращения в банк и его ответ (или доказательство того, что ответа не было);
- документы, подтверждающие ухудшение финансового положения.
Как проходит рассмотрение?
После подачи документов банковский омбудсман анализирует ситуацию и предлагает компромиссное решение, устраивающее обе стороны.
Если заемщик не смог договориться с банком о реструктуризации, то банковский омбудсман может предложить условия, соответствующие его финансовому положению.
Решения банковского омбудсмана обязательны к исполнению финансовыми организациями. Если заемщик не удовлетворен его решением, то вправе обратиться в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.
Как подать обращение?
Связаться с банковским омбудсманом можно:
через сайт или по электронной почте лично, офис находится по адресу г. Алматы, ул. Айманова, 124, офис 301, БЦ Golden Time
по телефону: +7 771 929 33 33