Общество

Как оформить документы на выезд за пределы РК на ПМЖ

Полицейские рассказали, как оформить документы на выезд за пределы РК на ПМЖ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Государственная услуга "Оформление документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства" оказывается некоммерческим акционерным обществом "Государственная корпорация" Правительство для граждан" либо через портал.

Срок оказания государственной услуги – 20 рабочих дней.

Результат оказания государственной услуги – решение об оформлении документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства либо мотивированное уведомление об отказе в оказании государственной услуги.

Форма предоставления результата оказания государственной услуги – бумажная. 

Государственная услуга оказывается на платной основе. За оказание государственной услуги взимается государственная пошлина, которая в соответствии со статьей 613 кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) составляет один месячный расчетный показатель, то есть в 2021 году - 2 917 тенге.

При личном обращении услугополучателя (для детей и граждан, признанных судом недееспособными) через государственную корпорацию их законные представители (родители, опекуны, попечители).

Родители, опекуны, попечители представляют в представительство документы, подтверждающие полномочия (для детей и граждан, признанных судом бездействующими):

1) Заявление-анкета;

2) Удостоверение личности и паспорт гражданина Республики Казахстан, свидетельства о рождении детей, не достигших шестнадцатилетнего возраста, вид на жительство иностранца в Республике Казахстан; удостоверение лица без гражданства( для идентификации личности);

3) Соглашение об уплате алиментов, заключенное в порядке, предусмотренном главой 22 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года "о браке (супружестве) и семье", в случае, если в отношении услугополучателя имеется действующее исполнительное производство по взысканию алиментов, членами семьи выезжающего, обязанного по закону содержать.

При недостижении соглашения выезжающим выдается решение суда об установлении размера алиментов в твердой денежной сумме или единовременной выплате алиментов либо передаче определенного имущества в счет алиментов или уплате алиментов иным способом либо установлении факта отсутствия у выезжающего предусмотренных законом препятствий для выезда.

4) Заключение органов опеки и попечительства об учете мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, при принятии решения о выезде с родителями либо иными законными представителями;

5) Нотариально заверенное согласие другого родителя, проживающего на территории Республики Казахстан, при выезде на постоянное место жительства граждан Республики Казахстан, не достигших восемнадцатилетнего возраста, совместно с одним из родителей (опекуном, попечителем). При отсутствии согласия выезд несовершеннолетнего может быть разрешен в судебном порядке;

6) Копия документа, подтверждающего уплату государственной пошлины.

7) Заявление (в случае отсутствия сведений о регистрации на территории Республики Казахстан лиц, указанных в подпунктах 3) и 5) настоящего пункта).

В случае принятия положительного решения в отношении услугополучателя, необходимо сняться с регистрации по месту жительства (в соответствии со статьей 492 кодекса РК Об административных правонарушениях) и в течение 10 суток выехать за пределы территории Республики Казахстан, в случае невозможности выезда необходимо восстановить регистрацию.

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