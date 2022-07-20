Как отдохнут казахстанцы в августе

Сколько дней отдохнут казахстанцы в августе 2022 года, сообщает Kazpravda.kz.

Всего в августе казахстанцы отдохнут 9 дней. В этом месяце отмечается День Конституции - 30 августа. Согласно календарю, праздник выпадает на вторник. День отдыха с субботы 27 августа переноситсяна понедельник 29 августа.

Это означает, что казахстанцы будут отдыхать три дня подряд - 28, 29 и 30 августа при пятидневной рабочей неделе и два дня - 28 и 30 августа - при шестидневной. Стоит отметить, что во втором случае перенос не производится.