Как отметят 78 лет Победы и День защитника Отечества в Астане

В честь Дня Победы в Великой Отечественной войне и Дня защитника Отечества в столице запланировано проведение более 50 разноплановых мероприятий. Учреждения города готовят концерты, постановки, выставки, спортивные турниры и многое другое, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Фото: Kazpravda.kz

С 6 по 9 мая во всех районах столицы будет проходить акция по раздаче памятных значков и Ленточек Победы – одного из главных символов праздника.

До 8 мая в Военно-патриотическом музее РК для школьников проводятся бесплатные экскурсии.

В честь Дня Защитника Отечества в школах и колледжах организуют утренники, единые классные и кураторские часы, тематические встречи с военнослужащими «Отан үшін от кешкендер».

5 мая Центр ресоциализации «Демеу» покажет фильм о защитниках Отечества.

7 мая праздничные концерты пройдут у монумента «Байтерек» - «ОТАНЫМ – АМАНАТЫМ» - с 18:00 до 22:00 часов и на у здания Nomad City Hall – «Жеңіс жолы» - в 12:00.

В 15:00 и 19:00 часов Музыкальный театр юного зрителя приглашает на музыкальную драму «Гауһартас».

С 7 по 9 мая в жилом массиве Уркер организуют полевую кухню и концерт духового оркестра воинской части №5573. В эти же дни Дворовый клуб «Акжол» подготовил концертную программу к двум большим праздникам.

В 19:00 вечера 8 мая в Nomad City Hall зрители могут посмотреть драму Д.Исабекова «Тыныштық күзетшісі».

Со 2 по 10 мая в Центре социального обслуживания «Жансая» проводят конкурс песен, стихов и поделок ко Дню Победы.

С 5 по 8 мая в организациях образования запустят челлендж «Ветеран среди нас». А в школах №50, 60, 80 и 52 пройдет познавательный урок «Маленькие истории про большую войну».

В 11:00 5 мая в кризисном центре «Үміт» планируют воспитательный урок в честь Дня Победы. В 15:00 часов Центр активного долголетия приглашает на концерт «Ерлік ізі өшпейді» с участием художественных коллективов.

С 7 по 9 мая военный оркестр будет поздравлять ветеранов с годовщиной Дня Победы во дворах их домов.

Стоит отметить, что 8 мая в Астане будет организован традиционный передвижной концерт во дворах города для ветеранов ВОВ и тружеников тыла. В 18:00 часов на сцене ЦКЗ QAZAQSTAN начнется юбилейный авторский концерт Еркеша Шакеева Eastwest in Astana.

В Музее Сакена Сейфуллина с 5 по 8 мая будет работать выставка «Ел қорғаны - Ұландар», посвященная Дню защитника Отечества, а с 8 по 11 мая – экспозиция к 105-летию К.Кайсенова и Дню Победы «Ұлы жеңіс батырлары және Қасым».

В День Победы, 9 мая состоится церемония возложения цветов и венков памяти к памятникам «Отан Ана», Бауыржана Момышулы, Рахымжана Кошкарбаева, Маншук Маметовой, Талгата Бигельдинова, Алии Молдагуловой, Ивана Панфилова, Монументальному комплексу воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

В 19:00 вечера в МТЮЗе представят документальную драму «CHANEL № 5».

С 14:00 до 17:00 в амфитеатре на берегу Есиля будет организована концертная программа «Отанға қызмет – ұлы құрмет». 9 мая в любители спорта могут присоединиться к легкоатлетической эстафете в Триатлон парке.

Вечером 11 мая в зале Дворца «Жастар» с музыкальной программой выступит эстрадный симфонический оркестр «Астана». В 12:00 часов 11 мая народный хор «Ветеран» выступит с концертом «Мы помним этот день» в Центре активного долголетия.

В 12:00 дня 17 мая здесь состоится литературно-музыкальная композиция «И на войне звучала песня», а в 15:00 часов 23 мая организуют встречу с тружениками тыла.

В акимате напомнили, что в честь 78-й годовщины Победы ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, труженикам тыла, проживающим в Астане перечислят единовременную выплату.

Также для этой категории в мае в поликлинике №8 готовы провести бесплатное медицинское обследование. В рамках акции «Адреса заботы» им вручают продуктовые корзины, очищают от мусора их дворы и т.д.