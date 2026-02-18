Как питаться во время Оразы

Священный месяц Рамадан в этом году начинается 19 февраля. В столичном Управлении общественного здравоохранения дали рекомендации о том, как правильно питаться во время поста, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Соблюдение поста благоприятно влияет на здоровье и работу пищеварительной системы. Во время Оразы в организме активизируются внутренние ресурсы, уменьшается жировая масса, выводятся накопленные токсины. Однако, чтобы не ослабить иммунитет, важно придерживаться правил правильного питания.

Врач-диетолог Жанна Нурберген рассказала, какие продукты стоит включить в рацион, а от каких лучше отказаться. Специалист рекомендует отдать предпочтение питательной пище и исключить продукты, вызывающие усталость и жажду.

«Продукты, богатые белком – мясо, рыба, бобовые, яйца – следует употреблять 2-3 раза в день. В рационе обязательно должны присутствовать полезные жиры: нерафинированные растительные масла, животные жиры, сливочное масло. Также важно включать сложные углеводы: цельнозерновой хлеб, овощи, крупы и злаки», - посоветовала Жанна Нурберген.

Врач также перечислила продукты, от которых рекомендуется отказаться:

  • изделия с нитритной солью — колбасы, сосиски и другие переработанные мясные продукты;
  • сладости и кондитерские изделия;
  • продукты из муки высшего сорта (белый хлеб, макароны и др.);
  • энергетические и сладкие напитки;
  • кетчуп, майонез и различные соусы;
  • жирные блюда, жаренные на растительном масле.

Диетолог рекомендует начинать ифтар с тёплой воды и фиников, после чего сделать паузу примерно на 15 минут. Затем перед основным горячим блюдом желательно съесть салат. Содержащаяся в овощах клетчатка помогает очистить кишечник и улучшает пищеварение.

Рекомендуемые блюда: бульон, сваренный на кости в течение 7–8 часов, мясо, рыба, курица, крупы, овощи и фрукты. Питаться следует небольшими порциями несколько раз за вечер. Не стоит забывать и о полезных жирах – можно готовить салаты с добавлением авокадо, оливкового масла и орехов. В период от ифтара до сухура рекомендуется выпить до 3 литров воды. Следует отказаться от сладкой и чрезмерно солёной пищи.

Что полезно есть на сухур?
Важно выбирать продукты, которые обеспечивают длительное чувство сытости, дают энергию и не вызывают жажду. Это крупы длительного приготовления – овсянка, гречка, рис, перловка, а также яйца, молочные продукты, кефир и йогурт без сахара, все виды мяса и цельнозерновой хлеб. Хлеб из белой муки употреблять не рекомендуется.

При правильном соблюдении поста и умеренном питании во время ифтара пищеварительная система получает полноценный отдых. Это способствует восстановлению работы желудочно-кишечного тракта.

Следует учитывать, что пост подходит не всем. При наличии хронических заболеваний или нарушений в организме рекомендуется обязательно проконсультироваться с врачом терапевтом, эндокринологом.

Форум против сталкинга провели в Шымкенте
В Казахстане зафиксирован устойчивый прирост населения
Гвардейцы встретились с ветераном Афганской войны
В Узбекистане одобрили пожизненный срок за педофилию

