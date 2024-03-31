Как планируется возмещать ущерб пострадавшим от паводков

В правительстве состоялось заседание республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

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В рамках работы штаба заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров доложил, что средства для возмещения ущерба пострадавшим от чрезвычайных ситуаций природного характера предусмотрены в резерве местных исполнительных органов.

Предварительный размер ущерба будет определен МИО, министерством промышленности и строительства и МЧС. В случае дополнительной потребности финансирование будет осуществлено из резерва правительства.

Алгоритм действий:

1) Пострадавшие, понесшие материальный ущерб, в течение 30 календарных дней со дня возникновения ЧС представляют в МИО заявление о возмещении материального ущерба.

2) МИО в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления организует оценку размера причиненного ущерба.

Список пострадавших граждан, чье жилье признано аварийным, будет формироваться акиматами на местах.