Как планируют увеличить активы Нацфонда Казахстана

Правительство , Экономика
Елисеева Екатерина
корреспондент

Премьер-министр Алихан Смаилов в ходе расширенного заседания Правительства рассказал, как новая налогово-бюджетная политика позволит увеличить активы Нацфонда, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: akorda.kz

Смаилов отметил, что Правительством начата реализация предвыборной программы президента РК. Осуществляется практическая имплементация Концепции управления государственными финансами до 2030 года.

"Утверждены контрцикличные бюджетные правила. Они обусловили в рамках принятого 3-хлетнего республиканского бюджета сокращение трансфертов из Нацфонда на 1,4 трлн. тенге в 2023 году и стабилизировали темпы роста расходов бюджета. Сбалансированность бюджета обеспечивается за счет увеличения собственной доходной базы, с концентрацией расходов на приоритетных направлениях", – дополнил премьер-министр РК. 

Он также сообщил о начале разработки нового Бюджетного кодекса. Он будет направлен на упрощение бюджетного процесса и дальнейшую децентрализацию системы госуправления, включая межбюджетные отношения. 

"В целом, налогово-бюджетная политика будет направлена на снижение ненефтяного дефицита до 5 процентов к 2030 году, а также на рост активов Нацфонда до 100 млрд. долл. По инициативе "Национальный фонд – детям" на сегодня Правительством совместно с Нацбанком выработаны подходы по ее запуску с 2024 года", – заключил Алихан Смаилов. 

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