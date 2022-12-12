Как планируют увеличить активы Нацфонда Казахстана

Премьер-министр Алихан Смаилов в ходе расширенного заседания Правительства рассказал, как новая налогово-бюджетная политика позволит увеличить активы Нацфонда, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Смаилов отметил, что Правительством начата реализация предвыборной программы президента РК. Осуществляется практическая имплементация Концепции управления государственными финансами до 2030 года.
"Утверждены контрцикличные бюджетные правила. Они обусловили в рамках принятого 3-хлетнего республиканского бюджета сокращение трансфертов из Нацфонда на 1,4 трлн. тенге в 2023 году и стабилизировали темпы роста расходов бюджета. Сбалансированность бюджета обеспечивается за счет увеличения собственной доходной базы, с концентрацией расходов на приоритетных направлениях", – дополнил премьер-министр РК.
Он также сообщил о начале разработки нового Бюджетного кодекса. Он будет направлен на упрощение бюджетного процесса и дальнейшую децентрализацию системы госуправления, включая межбюджетные отношения.
"В целом, налогово-бюджетная политика будет направлена на снижение ненефтяного дефицита до 5 процентов к 2030 году, а также на рост активов Нацфонда до 100 млрд. долл. По инициативе "Национальный фонд – детям" на сегодня Правительством совместно с Нацбанком выработаны подходы по ее запуску с 2024 года", – заключил Алихан Смаилов.